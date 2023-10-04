我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美52%成人不接種新疫苗 受訪者傾向打流感和RSV疫苗

巴爾的摩傳槍擊案 警證實大學校園附近多人中槍

舊金山艦隊周紀念范士丹 布里德：銘記她對國家的貢獻

記者李怡／舊金山報導
布里德歡迎出席艦隊周開幕儀式的官員代表。（市長辦公室供圖）
布里德歡迎出席艦隊周開幕儀式的官員代表。（市長辦公室供圖）

舊金山市長布里德(London Breed)、聯邦眾議院名譽議長裴洛西(Nancy Pelosi) 和舊金山艦隊周協會，3日在舊金山第32號碼頭宣布，今年的舊金山艦隊周(SFFW) 將專門紀念已故聯邦參議員、前舊金山市長范士丹(Dianne Feinstein)。

范士丹曾擔任舊金山第38任市長，並於1981年舉辦了第一屆艦隊周，後來發展成為年度傳統節日。

布里德表示：「今年艦隊周的主題是紀念范士丹，以銘記她對舊金山和我們國家的貢獻。很自豪我們能延續這一傳統慶祝。」

出席艦隊周開幕儀式的官員代表。（市長辦公室供圖）
出席艦隊周開幕儀式的官員代表。（市長辦公室供圖）

裴洛西表示：「自從范士丹在四十多年前開始這項傳統以來，舊金山艦隊周成為了舊金山公民自豪感和愛國主義的慶祝活動。她是舊金山公共服務的支柱。從市政廳到國會山莊，她為我們的權益不懈奮鬥，她是我們永遠的市長。」

為紀念范士丹，本周六和周日的航空秀中，特別安排了美國西部民用特技飛行隊愛國者噴射機隊，於中午12時57 分飛越舊金山上空。下午3時的藍天使（Blue Angels）飛行表演隊也為特別紀念表演。

舊金山艦隊周協會執行董事洛文(Lewis Loeven) 表示：「整個舊金山艦隊周成員對失去范士丹參議員感到悲痛。她是舊金山艦隊周的創始人和積極倡導者，今年的第42屆艦隊周有2300名美國海軍陸戰隊員和水手停靠站舊金山海岸，向范士丹參議員致敬。」

社區音樂會也是2023年艦隊周的焦點。往年的音樂會都集中在海濱地區，今年海軍樂隊會走進金門公園、市立大學、動物園以及Salesforce的街心廣場進行演奏。

海軍樂隊，將在未來一周內走進社區表演。（記者李怡／攝影）
海軍樂隊，將在未來一周內走進社區表演。（記者李怡／攝影）

每年吸引百萬人潮的「藍天使」天空秀以及艦隊周活動，是舊金山標誌性的年度活動。美軍飛機將會在舊金山天空翱翔表演，海軍艦隊則會駛過舊金山海灣、金門大橋旁，並停泊靠岸。

海軍發言人布奧羅克 (Brian O’Rourke) 表示：「今年回到舊金山，很高興我們海軍樂隊本周能在全市舉辦39場音樂會，希望大家都能度過愉快的時光。」

2023艦隊周也恰逢義大利文化周，慶祝活動不斷。有關今年航展時間表以及艦隊周期間所有公共活動信息，請訪問 www.fleetweeksf.org。

停靠在舊金山32號碼頭的軍艦。（記者李怡／攝影）
停靠在舊金山32號碼頭的軍艦。（記者李怡／攝影）

舊金山 參議員 裴洛西

上一則

送別范士丹 金山市政廳5日開放民眾弔唁

延伸閱讀

助捍衛權利 多元性別群體：范士丹是長期盟友

助捍衛權利 多元性別群體：范士丹是長期盟友
巴特勒接范士丹遺缺 打亂明年選戰

巴特勒接范士丹遺缺 打亂明年選戰
瞻仰范士丹遺容 4日開放市政廳、5日直播葬禮

瞻仰范士丹遺容 4日開放市政廳、5日直播葬禮
瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮
范士丹遺體 專機從華府運回金山家鄉

范士丹遺體 專機從華府運回金山家鄉

熱門新聞

竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

2023-09-30 02:15
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）

北加州祭孔大典 蔡英文題詞「明德止善」

2023-09-25 02:18
范士丹遺體以專機從華盛頓運回舊金山，送上靈車。（美聯社）

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

2023-10-02 00:11

超人氣

更多 >
撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌
紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？