舊金山艦隊周紀念范士丹 布里德：銘記她對國家的貢獻

布里德歡迎出席艦隊周開幕儀式的官員代表。（市長辦公室供圖）

舊金山 市長布里德(London Breed)、聯邦眾議院名譽議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 和舊金山艦隊周協會，3日在舊金山第32號碼頭宣布，今年的舊金山艦隊周(SFFW) 將專門紀念已故聯邦參議員 、前舊金山市長范士丹(Dianne Feinstein)。

范士丹曾擔任舊金山第38任市長，並於1981年舉辦了第一屆艦隊周，後來發展成為年度傳統節日。

布里德表示：「今年艦隊周的主題是紀念范士丹，以銘記她對舊金山和我們國家的貢獻。很自豪我們能延續這一傳統慶祝。」

出席艦隊周開幕儀式的官員代表。（市長辦公室供圖）

裴洛西表示：「自從范士丹在四十多年前開始這項傳統以來，舊金山艦隊周成為了舊金山公民自豪感和愛國主義的慶祝活動。她是舊金山公共服務的支柱。從市政廳到國會山莊，她為我們的權益不懈奮鬥，她是我們永遠的市長。」

為紀念范士丹，本周六和周日的航空秀中，特別安排了美國西部民用特技飛行隊愛國者噴射機隊，於中午12時57 分飛越舊金山上空。下午3時的藍天使（Blue Angels）飛行表演隊也為特別紀念表演。

舊金山艦隊周協會執行董事洛文(Lewis Loeven) 表示：「整個舊金山艦隊周成員對失去范士丹參議員感到悲痛。她是舊金山艦隊周的創始人和積極倡導者，今年的第42屆艦隊周有2300名美國海軍陸戰隊員和水手停靠站舊金山海岸，向范士丹參議員致敬。」

社區音樂會也是2023年艦隊周的焦點。往年的音樂會都集中在海濱地區，今年海軍樂隊會走進金門公園、市立大學、動物園以及Salesforce的街心廣場進行演奏。

海軍樂隊，將在未來一周內走進社區表演。（記者李怡／攝影）

每年吸引百萬人潮的「藍天使」天空秀以及艦隊周活動，是舊金山標誌性的年度活動。美軍飛機將會在舊金山天空翱翔表演，海軍艦隊則會駛過舊金山海灣、金門大橋旁，並停泊靠岸。

海軍發言人布奧羅克 (Brian O’Rourke) 表示：「今年回到舊金山，很高興我們海軍樂隊本周能在全市舉辦39場音樂會，希望大家都能度過愉快的時光。」

2023艦隊周也恰逢義大利文化周，慶祝活動不斷。有關今年航展時間表以及艦隊周期間所有公共活動信息，請訪問 www.fleetweeksf.org。