女嫌涉盜竊 重傷見義勇為者

金山警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。（取自警方推特）

舊金山 警局表示，涉嫌參與有組織零售盜竊案、及嚴重毆打他人的一女性嫌犯已經逮捕。此案過程頗為曲折，警方抓到一名搶劫、毆打他人的女嫌犯，進一步調查後發現，此人與十起有組織零售盜竊罪有關聯。在這些盜竊案中，數名嫌犯結夥進入商店，盜走總價值4.4萬元的商品後逃離。

8月10日晚上23時59分左右，警局田德隆分局接到報警說，在McAllister街和Leavenworth街附近發生了一起嚴重襲擊事件。一名63歲男性受害者表示，他目擊多名嫌犯企圖搶劫，受害人試圖干預、見義勇為。兩名女性嫌犯開始毆打他。當受害人倒地後，兩人還踢他。受害者身受重傷，被送往當地醫院接受治療，隨後出院。

金山警局一般工作小組領導此次調查。調查員於9月14日提醒警員注意某個嫌疑人。9月15日，派往田德隆的警員在7街和市場街地區發現一名嫌犯。警官拘留了這名24歲的女子丘奇（Savannah Church），她因多項罪名被拘押在舊金山縣警監獄 。這些罪名包括，可能造成嚴重身體傷害的襲擊，毆打造成嚴重身體傷害、拒捕和拖延逮捕。

警方表示，在接下去的調查中，有證據表明，丘奇與發生在舊金山10起有組織的系列零售盜竊案聯繫起來，涉嫌參與有組織零售盜竊行為，被控有組織零售犯罪、重大盜竊罪和二級入室盜竊罪。

其中的一項罪名，指丘奇夥同年僅14歲的青少年在商店內行竊，盜竊地點從 Silver Terrace一直延伸到 Stonestown。另一項，丘奇被指控四個月內六次盜竊位於 Mission 街400號街區的商店。