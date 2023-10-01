我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

女嫌涉盜竊 重傷見義勇為者

記者劉先進 ／舊金山報導
金山警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。（取自警方推特）
金山警局表示，已經逮捕有組織零售盜竊案有關的女嫌犯，嫌犯還涉嫌嚴重毆打他人。（取自警方推特）

舊金山警局表示，涉嫌參與有組織零售盜竊案、及嚴重毆打他人的一女性嫌犯已經逮捕。此案過程頗為曲折，警方抓到一名搶劫、毆打他人的女嫌犯，進一步調查後發現，此人與十起有組織零售盜竊罪有關聯。在這些盜竊案中，數名嫌犯結夥進入商店，盜走總價值4.4萬元的商品後逃離。

8月10日晚上23時59分左右，警局田德隆分局接到報警說，在McAllister街和Leavenworth街附近發生了一起嚴重襲擊事件。一名63歲男性受害者表示，他目擊多名嫌犯企圖搶劫，受害人試圖干預、見義勇為。兩名女性嫌犯開始毆打他。當受害人倒地後，兩人還踢他。受害者身受重傷，被送往當地醫院接受治療，隨後出院。

金山警局一般工作小組領導此次調查。調查員於9月14日提醒警員注意某個嫌疑人。9月15日，派往田德隆的警員在7街和市場街地區發現一名嫌犯。警官拘留了這名24歲的女子丘奇（Savannah Church），她因多項罪名被拘押在舊金山縣警監獄。這些罪名包括，可能造成嚴重身體傷害的襲擊，毆打造成嚴重身體傷害、拒捕和拖延逮捕。

警方表示，在接下去的調查中，有證據表明，丘奇與發生在舊金山10起有組織的系列零售盜竊案聯繫起來，涉嫌參與有組織零售盜竊行為，被控有組織零售犯罪、重大盜竊罪和二級入室盜竊罪。

其中的一項罪名，指丘奇夥同年僅14歲的青少年在商店內行竊，盜竊地點從 Silver Terrace一直延伸到 Stonestown。另一項，丘奇被指控四個月內六次盜竊位於 Mission 街400號街區的商店。

舊金山 監獄

上一則

Epic Games裁830人 出售音樂發行商

下一則

新僑服務中心 首辦中秋慶典

延伸閱讀

舊金山女嫌犯 涉10起零售店盜竊 還毆打見義勇為者

舊金山女嫌犯 涉10起零售店盜竊 還毆打見義勇為者
華埠270戶散房家庭入住新屋 布里德：要助更多人住得尊嚴

華埠270戶散房家庭入住新屋 布里德：要助更多人住得尊嚴
市長話金山／華埠安全夜 拉近警民關係

市長話金山／華埠安全夜 拉近警民關係
金山逮數百癮君子 民眾無感：毒販仍猖獗

金山逮數百癮君子 民眾無感：毒販仍猖獗
金山警局逮21歲女毒販 繳獲3.5磅毒品1把上膛槍枝

金山警局逮21歲女毒販 繳獲3.5磅毒品1把上膛槍枝

熱門新聞

鑑於盜竊和暴力犯罪問題惡化，百貨連鎖店Target宣布關閉九家分店。（美聯社）

零售盜竊猖獗… Target百貨宣布關閉9分店 3家在灣區

2023-09-26 22:30
庫比蒂諾越南餐廳硬性規定收取18%小費引發憤怒。 （電視新聞截圖）

北加庫比蒂諾越南餐廳 強制18%小費惹怨

2023-09-26 14:16
竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

2023-09-28 02:14
加州州長紐森22日否決了必須要有人類駕駛在場的無人駕駛重型卡車AB316號法案。圖為數百名卡車司機上周在沙加緬度議會大廈前集會，高呼「簽署法案」。（美聯社）

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

2023-09-26 02:20
北加州第42屆祭孔大典，俏生表演俏舞献禮。（本報記者／攝影）

北加州祭孔大典 蔡英文題詞「明德止善」

2023-09-25 02:18
何繼彤回憶店面歷史，稱自己退休後最不捨的就是與華埠社區的感情。（記者李怡/攝影）

子女無意接手 百年老店三和面臨轉讓 華埠多家老店有相同境遇

2023-09-30 02:15

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門