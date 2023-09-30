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范士丹是開拓者 帶金山走出至暗時刻

記者劉先進 、王子涵／舊金山報導
范士丹曾歷任舊金山市議長，也是金山史上首位女市長。（取自聯邦參議員范士丹官網）
范士丹曾歷任舊金山市議長，也是金山史上首位女市長。（取自聯邦參議員范士丹官網）

曾歷任舊金山市議長、首位舊金山女市長的資深聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日辭世，金山政界、華埠僑領紛紛表達悲痛；市長布里德和市府律師邱信福，均稱讚她為開拓者，帶領舊金山走出前市長、市議員被刺殺的「至暗時刻」，讓迷茫的人重新振作。

1978年11月，舊金山市長馬士孔尼（George Richard Moscone）和市議員米爾克（Harvey Milk）遭到兩人的政敵、剛辭去職位的另一市議員懷特（Dan White）刺殺，全市震驚，身為市議長范士丹在12月4日接任為市長，後來當選連任至1988年。范士丹在市長任內領導舊金山鐺鐺車系統的改造，順利度過1983年的罷免危機，並於1987年被City & State雜誌評為全國最有效率的市長。

布里德說，范士丹是一位偶像和開拓者，她是舊金山、加州和美國堅定不移的捍衛者。作為市長，她勇敢地帶領舊金山走出黑暗、艱難的時刻，讓許多在悲劇之後感到迷茫的人振作起來，重新燃起希望。「作為第一位擔任舊金山市長的女性，她向包括我在內的在這座城市長大的每一個人，展示了一位堅定有力的領導者所能取得的成就。她不僅打破了玻璃天花板，還開闢了新視野。」「作為金山真正的領袖之一，她留下的遺產將世代為人敬仰。世上再無范士丹。」

舊金山前市議會議長余鼎昂（Norman Yee）說，回想起幾次與范士丹的對話，感到十分榮幸。「范士丹生活了90年，她為這座城市和國家完成無數的成就。不同於其他政客的泛泛而談，范士丹會傾聽你的講話，與你交換想法。這些細節對於我來說意義重大。」

市府律師邱信福說，范士丹是一位代表性的開拓者，在令人難以置信的（市長、市議員刺殺）悲劇發生後，她讓這座城市重新振作起來。她是保護社區免受槍枝暴力侵害的積極宣導者，她在公布中央情報局酷刑報告的調查中，堅持原則立場。這些只是她眾多成就中的一小部分，這些成就讓社區和生活變得更加美好。

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