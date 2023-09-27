羅康納促府領導電動車、綠能發展 鼓勵汽車工人成立工會

民主黨聯邦眾議員羅康納表示，傳統化石能源公司通過散布誤導信息，阻撓環境保護相關立法通過，並在碳減排努力上缺乏透明和追責制。（記者王子涵／翻攝）

舊金山聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）26日邀請代表矽谷的民主黨聯邦眾議員 羅康納（Ro Khanna），舉辦主題為環境保護與新能源的訪談。羅康納表示，傳統化石能源公司通過散布誤導信息，阻撓環境保護相關立法，並在碳減排努力上缺乏透明和追責制。他期望通過加強政策監督、以及組建工會等方式，確保美國領導未來新能源的發展。

羅康納目前擔任聯邦環境監督小組委員會的主席，曾在「通膨削減法」（Inflation Reduction Act）中領導環境保護相關撥款的談判。近日，該監督小組發佈一份長達數百萬頁的報告，證明傳統化石能源公司正改變策略，不直接傳播謠言，而是資助第三方機構，阻撓立法的進程。「他們正變得更加狡猾。」羅康納說。

2017年，由青年領袖發起的宣傳氣候變化的「日出運動」（Sunrise Movement）席捲全國，訴求是推進全社會向100%清潔能源轉變，提供更多優質工作機會。許多傳統能源公司都聲稱給予支持，但羅康納指出，它們實際上僅拿出極少的盈利發展清潔能源。

「儘管一些煉油工廠的碳排放達到了中和，但其製成的汽油產品燃燒所產生的碳排放，才是全球主要的排放源。」羅康納說，「他們從中獲利數百億元，卻對環境保護毫無作為。」

近年來在社交媒體熱傳，一些激進環保主義者將自己「粘」在機場跑道、堵塞公路、中斷會議等行為，受到公眾負面評價。羅康納回應稱，他反對一切越線的行為，但環境保護主義者「完美地執行了和平抗議的原則」。他說：「年輕人的憤怒是可以理解的，他們對政府的無作為感到憤怒。他們最多也只是打斷某個人的演講，來表達自己的觀點。」

針對電動汽車領域，羅康納鼓勵汽車行業工人組成工會，尤其是電池生產線和供應鏈上，以爭取到平等薪資。相比傳統汽車行業，電動汽車需要更少的人工參與，引起一些工人的擔心。羅康納指出，世界的電動汽車應該在美國生產，並以良好的工會組織為支撐。通膨削減法支持包括電能、風能、太陽能等多種綠色能源的發展，所需求的工作機會只有增加，不會減少。

在新能源汽車領域，中國成為世界的領導者之一，許多美國車企也深度與中國企業合作。對此羅康納表達了他的擔憂，尤其是在工資標準和工作環境方面。他表示，政府的投資 應集中在對工會組建友好的區域，豐富員工背景的多樣性，提供平等的就業 培訓項目等。