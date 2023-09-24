灣區華人慶十一 花園角廣場舉行升旗典禮

舊金山灣區各界華人慶祝中國國慶74周年升旗典禮，23日在金山華埠花園角廣場舉行。（記者楊逸辰 ／攝影）

舊金山灣區 各界華人慶祝中國國慶74周年升旗典禮，23日在金山華埠 花園角廣場舉行。中國駐舊金山總領事張建敏與夫人鄭心、舊金山國慶委員會總召集人孫志雄、中華總會館總董李燦桐、舊金山中國統一促進會理事長池洪湖等出席。美國華商總會常務副會長譚念帖擔任司儀，華商總會副會長孫志中也出席活動。

舊金山灣區各界華人慶祝中國國慶74周年升旗典禮，23日在金山華埠花園角廣場舉行。（記者楊逸辰 ／攝影）

典禮現場開始播放中國國歌，孫志雄和李燦桐上台一同升起五星紅旗。

孫志雄在演講中提到當下中美關係之間的挑戰和困難，對此他分享了「三個相信」，相信通過中美兩國高層和民間的溝通對話，中美關係一定會實現穩定和平，向前發展；相信僑胞和僑社的力量能為中美兩國互利共贏做出貢獻；相信中國能夠實現中美關係的友好並維持下去。

李燦桐說，過去的74年，祖國經歷了巨大的變革和發展，如今的中國已成為世界第二大經濟體，數以億計的人民脫貧致富，這些離不開祖國的不懈努力。他說：「五星紅旗冉冉升起，我們深切地感受到祖國帶來的自豪感。銘記歷史和文化，用祖國的發展成就激勵自己，繼續為了祖國的繁榮和強盛而努力不懈，為實現祖國完全統一作出貢獻。」

張建敏表示， 世界需要總體穩定的中美關係，「寬廣的地球容得下中美各自發展，共同繁榮。」他引用中國國家主席習近平的話語，「中美作為兩個大國，對世界的和平、穩定和發展賦予更加重要的責任，應該也必須實現相互尊重、和平共處、合作共贏。」