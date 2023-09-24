我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

灣區華人慶十一 花園角廣場舉行升旗典禮

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山灣區各界華人慶祝中國國慶74周年升旗典禮，23日在金山華埠花園角廣場舉行。（記者楊逸辰 ／攝影）
舊金山灣區各界華人慶祝中國國慶74周年升旗典禮，23日在金山華埠花園角廣場舉行。（記者楊逸辰 ／攝影）

舊金山灣區各界華人慶祝中國國慶74周年升旗典禮，23日在金山華埠花園角廣場舉行。中國駐舊金山總領事張建敏與夫人鄭心、舊金山國慶委員會總召集人孫志雄、中華總會館總董李燦桐、舊金山中國統一促進會理事長池洪湖等出席。美國華商總會常務副會長譚念帖擔任司儀，華商總會副會長孫志中也出席活動。

舊金山灣區各界華人慶祝中國國慶74周年升旗典禮，23日在金山華埠花園角廣場舉行。...
舊金山灣區各界華人慶祝中國國慶74周年升旗典禮，23日在金山華埠花園角廣場舉行。（記者楊逸辰 ／攝影）

典禮現場開始播放中國國歌，孫志雄和李燦桐上台一同升起五星紅旗。

孫志雄在演講中提到當下中美關係之間的挑戰和困難，對此他分享了「三個相信」，相信通過中美兩國高層和民間的溝通對話，中美關係一定會實現穩定和平，向前發展；相信僑胞和僑社的力量能為中美兩國互利共贏做出貢獻；相信中國能夠實現中美關係的友好並維持下去。

李燦桐說，過去的74年，祖國經歷了巨大的變革和發展，如今的中國已成為世界第二大經濟體，數以億計的人民脫貧致富，這些離不開祖國的不懈努力。他說：「五星紅旗冉冉升起，我們深切地感受到祖國帶來的自豪感。銘記歷史和文化，用祖國的發展成就激勵自己，繼續為了祖國的繁榮和強盛而努力不懈，為實現祖國完全統一作出貢獻。」

張建敏表示， 世界需要總體穩定的中美關係，「寬廣的地球容得下中美各自發展，共同繁榮。」他引用中國國家主席習近平的話語，「中美作為兩個大國，對世界的和平、穩定和發展賦予更加重要的責任，應該也必須實現相互尊重、和平共處、合作共贏。」

舊金山 華埠 灣區

上一則

世報中秋嘉年華／台糖蝴蝶蘭熱銷 段純貞、阿美廚房排長龍

下一則

世報中秋嘉年華 灣區華人同樂 56吋大月餅分送鄉親品嘗

延伸閱讀

方李邦琴盼APEC拜習會面 改善美中關係

方李邦琴盼APEC拜習會面 改善美中關係
馬斯克捐10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

馬斯克捐10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責
「末日循環」來了？ 專家：金山衰退明年觸底

「末日循環」來了？ 專家：金山衰退明年觸底
醫師陳永興來灣區 演講從台灣醫療發展史看台灣總統大選

醫師陳永興來灣區 演講從台灣醫療發展史看台灣總統大選
吸引遊客 金山金融區步行街開放

吸引遊客 金山金融區步行街開放

熱門新聞

潘正義說：「城市應該嘗試所有的方式，勸告遊客不要在汽車裡存放物品，這會極大減少汽車盜竊的發生。」（本報資料照片）

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

2023-09-22 21:41
顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

2023-09-15 21:15
加州房價中位數創15個月新高，市場上房屋持續短缺，是房價升溫的原因。(Getty Images)

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

2023-09-19 00:48
國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）

侯友宜造訪矽谷高科技論壇 百億美元科技業、企業主出席

2023-09-20 18:05
灣區各縣市房租普遍下跌，且今年8月出現近年來最大跌幅。（Getty Images）

灣區8月房租見27個月來最大跌幅 金山都會區降4.3%

2023-09-18 13:42
旅行社經辦人小河下跪，向顧客雷太太和兒子John·雷道歉。（記者劉先進╱攝影）

屋崙華埠旅行社被投訴收費高、扣護照 經辦人下跪道歉

2023-09-18 21:37

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲