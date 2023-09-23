工會示威 盼保留金山紅石勞工廟

圖為紅石勞工廟。 （記者楊逸辰／攝影）

1934年，舊金山 海岸裝卸工人們因薪資少、工時長發起罷工 ，「紅石勞工 廟」大樓（Redstone Labor Temple）是當時勞工們制定罷工計畫的大本營，並成為工會成員活動場所；89年後的9月22日，社區和工會成員聚集於大樓前，擔心大樓賣給企業後，被資本公司剝削利用，故號召保護大樓。

勞工委員會主席卡西在演講。（記者楊逸辰／攝影）

位於舊金山16街2940號的紅石勞工廟承載著美國工會的重要歷史。美國1934年處於大蕭條時期，尚未普及工會制度，工人條件艱苦卻薪資少。每日工時長達10到16小時，工作環境安全無法得到保障，事故頻發。1934年年5月9日，舊金山海岸裝卸工人發起罷工，紅石勞工廟大樓就是工人組織的活動中心，他們在此集聚並制定罷工計畫。

罷工引起全西海岸每個港口的裝卸工人響應，發動罷工聲援。7月5日舊金山勞工與警察發生衝突，數名工人受傷，兩名工人死亡。這一天被稱為「血腥星期四」。直至1934年7月31日，罷工結束，勞資和解，西海岸所有港口成立工會。此後紅石勞工廟一直是工會成員的活動場所。

社會經濟正義聯盟主席克萊默（右）說，買下大樓的企業的優先目標，會是取得盡可能高的租金，而大家想要一個較低的租金費用以支持社區團體的活動。 （記者楊逸辰／攝影）

本是私人資產的紅石勞工廟，日前被湖濱投資公司（Lakeside Investment Company）與北極光燈具公司（Aurora Lights）聯合買下，這令當地工會與社區組織感到恐慌，擔心一直以來用做工會活動的場所，可能被資本佔有並高價出租。

22日的示威現場，社會經濟正義聯盟（Alliance for Social and Economic Justice）主席克萊默（Karl Kramer）說，買下大樓的企業優先目標，會是取得盡可能高的租金，而大家想要一個較低的租金費用以支持社區團體的活動。之前私人所有，舉辦活動不用付租金。

紅石勞工廟大樓中的畫，提及當年罷工歷史。（記者楊逸辰／攝影）

紅石勞工廟大樓中有三個房間，作為工會活動演出的戲院，保存那些戲院也是示威的主旨之一。「我們願意付錢，只是想確定一個承受得起的價格。」但直到目前，新買家還不願意商談。

舊金山勞工委員會（San Francisco Labor Council）主席卡西（Mike Casey）說，私人資本公司、房地産投資信託等都在竭力摧毀這個社區，貪婪遠超出人們可負擔價格，「他們在破壞這棟大樓自建起時就擁有的文化和傳統，我們必須阻止。」