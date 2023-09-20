加州200億赤字 亞裔平權預算恐喊停

加州亞太裔立法議會主席羅達倫（Evan Low）認為亞太平權預算明年恐不會獲得額外補助。(Image: Sunita Sohrabji photo)

加州 面臨220億元的預算 赤字，直接影響明年到期的2億4700萬元亞太裔平權預算，未來繼續的可能性岌岌可危。在第一屆亞太裔（AAPI）領袖高峰會上，討論內容包含針對亞裔 美國人的仇恨犯罪問題，以及對2024年選舉保持警惕的必要性。

出席高峰會的加州亞太裔立法議會主席羅達倫（Evan Low）說：「我們的社區必須理解艱難的事實，經濟狀況持續下滑。雖然疫情過去，但情況尚未恢復」，他預期明年亞裔平權預算不會獲得額外的補助。他又說：「我們必須透過更全面的方法來對抗暴力，解決根本問題，因為貧困、缺乏可負擔住房以及低薪工作，讓人們變得充滿仇恨。」

2021年加州設立為期三年的亞裔平權基金，共撥款1億6650萬美元，打擊針對亞裔美國人和太平洋島民社區的仇恨犯罪。去年額外分配到4050萬美元，州長紐森6月又替基金增加4000萬美元。亞裔社區長年面臨仇恨暴力問題，但過去三年以來，暴力和襲擊事件增加至1萬1500多起，近40％的事件發生在加州，主要針對婦女和女孩，通常發生在大眾交通工具上或者其附近。

加州的民主黨眾議員趙美心（Judy Chu）說：「川普應為這三年的反亞洲仇恨暴力負起責任，而我們的社區必須為2024年的還可能持續進行的反亞洲仇恨行為做好準備。」