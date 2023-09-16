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金山打擊零售盜竊 獲州府補助1730萬

記者王子涵╱舊金山報導
一輛警車在舊金山市中心打擊被盜物品銷贓活動。（記者王子涵／攝影）
一輛警車在舊金山市中心打擊被盜物品銷贓活動。（記者王子涵／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）、警長史考特（Bill Scott）和地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）14日共同宣布，舊金山通過加州零售盜竊補助計畫獲得了1730萬元的補助金。該計畫向地方執法機構提供資金，打擊有組織的零售盜竊活動。此次舊金山獲得的1730萬元中，1530萬分配給警察局，地檢處得到200萬元。

布里德表示，零售盜竊傷害小商業，也傷害大企業，對居民和消費者構成巨大危險。「我要感謝州長紐森（Gavin Newsom）對於舊金山以及加州各市的投資。」布里德說，「零售盜竊不會止於一個城市的邊界。我們的執法機構不僅要保護舊金山，還要與其他轄區合作，共同搗毀這些盜竊團夥。」

史考特表示，這筆補助將極大幫助舊金山警局打擊犯罪活動。「警局得以擁有更多的資源，來逮捕這些傷害舊金山商業環境的人。同時我們將繼續加大力度，搗毀被盜物品銷贓的犯罪活動。」史考特說。

舊金山警局近年來陷入人員短缺的窘境。這筆撥款不僅能夠幫助招募新警員，還能夠為現有警員提供加班費，將更多警員派往社區巡邏。同時，警局也將聘用犯罪分析師，從而更具策略地打擊犯罪。

警局表示，這筆資金將用於購買必要的設備和車輛，以支持打擊零售盜竊和車輛催化轉換器盜竊的行動。同時，警車還將裝配車牌自動讀取器（ALPR），幫助警員設別犯罪車輛。部分資金還將用於警局審計和問責制度，加強與公眾的溝通，使警務更加透明。

地檢長謝安宜表示，與許多城市一樣，舊金山也在努力解決猖獗的零售盜竊犯罪。這筆公共安全投資能夠幫助地檢處起訴更多的犯罪人員，追究他們的責任。地檢處計畫聘用一名全職助理檢察官和一名全職調查員，專門負責起訴相關案件。作為計畫的一部分，地檢處將對犯罪數據進行監控分析，在犯罪的重災區制定最有效的起訴計畫。

舊金山 加州 投資

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