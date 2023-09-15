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控教師、學校 灣區掀性虐訴訟潮 半年達52起

編譯組／灣區綜合報導
灣區教育界正面臨一場前所未有的性虐訴訟浪潮，在2022年最後六個月，共有52起針對灣區學區提出的學生受虐訴訟。（Getty Images）
灣區教育界正面臨一場前所未有的性虐訴訟浪潮，在2022年最後六個月，共有52起針對灣區學區提出的學生受虐訴訟。（Getty Images）

灣區教育界正面臨一場前所未有的性虐訴訟浪潮。過去半世紀裡，曾在灣區學校就學過的數十名學生，正在利用一項具有里程碑意義的加州法律，來指控曾性侵或性虐待過他們的教育工作者，以及沒有採取基本措施保護他們的學校管理人員。

這些訴訟是根據加州2020年生效的一項法律採取的，提供受害人三年窗口，可以對其經歷的性虐事件提出告訴。這個窗口已於2022年底關閉，但訴訟在關閉前幾周內飆增。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，在2022年最後六個月，有52起針對灣區學區提出的訴訟，涉嫌加害人共49人，其中44名為男性。他們被控至少性虐過68名學生。這些事件最早發生在1962年，最晚發生在2017年，只有八起曾獲得媒體報導。

紀事報表示，這些訴訟代表加州努力想對受性虐學生作出補償。在這些受害者中，有些人已屆退休年齡，有些人年幼時不懂自己遭受到的虐待，或者不願意面對它，有些人或其家長試圖向學校投訴，但被校方輕描淡寫掩蓋。

對涉事學校來說，這些指控是一種清算，可能迫使他們付出沉重的代價。專家表示，這些訴訟可能導致學區必須付出數億元和解金。

紀事報表示，在灣區提起的數十件民事訴訟中，受害者稱學校管理層忽視或錯誤處理他們遭到教職員性虐待的投訴。在某些情況下，管理層的無所作為導致學生繼續被傷害，或有更多學生被傷害。在兩起校方有進行調查的案件中，校方發現了加害人有不當行為的證據，但仍允許加害人繼續與學生相處。

對母校奧倫達（Orinda）米拉蒙地高中（Miramonte High）提出告訴的「無名氏2號」表示，學校管理層沒有認真對待她遭英語教師利頓（Mark Christopher Litton）不當撫摸的投訴。而利頓後來因為強暴另一名學生被定罪。

「無名氏2號」說：「當時我因為覺得其他人的經歷更慘，自己已經算幸運，所以內心創傷有所減輕。但現在回想起來，我認為這一切都不應該發生。如果當時有人願意傾聽，這一切都不會發生。」

根據紀事報對2022年最後六個月灣區提出的性虐訴訟的分析，屋崙學區至少面臨八起訴訟。其中一些案件可以追溯回20世紀的70年代，而且至少一名涉嫌的教師仍具有加州教師資格。

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