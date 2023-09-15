屋崙砸40萬增加商業人流量 團體、個人皆可申請

屋崙市長盛桃說，社區安全是政府的首要任務之一，這個項目將增加客流量，幫助城市創造安全、歡迎、包容和繁榮的社區。大家可以共同支持小企業和一個更安全的城市。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長盛桃聯合屋崙經濟和勞動力發展局非營利機構「屋崙旅遊」（Visit Oakland），14日舉行記者會宣布，啟動「激活屋崙」計畫（Activate Oakland）。該計畫提供總計40萬的資金和行銷援助，以孵化和啟動商業區的小型活動，增加商業走廊人流，支持小企業。活動組織者，無論是企業、居民、社區團體還是非營利機構，均可申請這筆資金，資金額度為1000元到1萬元。

經濟和勞動力發展局經濟和文化事務臨時主任納瓦羅（Sofia Navarro）對本報表示，只要有創意的啟動活動，帶來人流，都可以申請撥款。比如，華埠 小企業開業，舉行創意活動吸引人潮，也可考慮申請。

盛桃表示，激活屋崙意味著活化街道、社區和商業走廊。無論小企業還是大企業，當大家同心協力激活街道時，也是阻止犯罪進入，保持彼此安全的方式。這僅僅是屋崙與「屋崙旅遊」合作的開始，「社區安全是我的政府首要任務之一，這個項目將增加客流量，幫助城市創造安全、友善、包容和繁榮的社區。我們可以共同支持小企業，共建一個更安全的城市。」

激活屋崙計畫的資金申請於14日開始，截止日是10月12日美西時間下午5時。申請網址為https://www.visitoakland.com/activate-oakland/。符合條件的活動包括，免費運動/舞蹈課程、時裝表演、繪畫派對、電影之夜、兒童故事時間、遊戲或活動、戶外卡拉OK、匹克球課程和錦標賽、非裔派對、音樂、藝術、口語表演、瑜伽、烹飪課程、藝術創作活動、地區徒步旅行、詩歌閱讀、快閃零售商店等。

企業、居民、社區團體或非營利組織都可申請。其贊助的激活活動須免費向公眾開放，並在商業走廊舉行。鼓勵小型和新活動的申請。激活屋崙將為每個活動提供1000元到1萬的資金。該計畫可能無法支付申請中要求的全部金額。鼓勵系列活動的申請，整個系列的申請最高可達2萬元。申請人可提交多份申請，每份申請對應一個獨特的活動方案。申請的活動必須在2023年10月24日至2024年8月31日之間舉行。

「激活屋崙」計畫提供總計40萬的資金和行銷援助，以孵化商業區的小型活動和啟動活動，增加商業走廊人流，支持小企業。（記者劉先進／攝影）

屋崙市府表示，屋崙旅遊已聘請了一名撥款管理人監督40萬的分配過程。與經濟和勞動力發展局密切合作，將選出一個多元化的小組成員團隊，其中包括來自該局和種族與平等小組的代表，以及社區小組成員，包括藝術家、企業、活動組織者和投資 於屋崙商業走廊的社區利益相關者。

評審小組將根據四個目標對所有申請進行評估：該活動服務於投資不足的屋崙商業區，並支持活動參與者和來自優先屋崙社區的申請，特別是新活動。活動有利於屋崙的小企業、藝術家、文化團體，尤其是優先社區的商業區。活動建立社會凝聚力，並有助於社區分享積極的經驗。申請人表現出成功實施活動的準備和能力。活動開始前要獲得相應許可證。