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APEC組織方收到最大單筆捐款200萬 金主是Ripple Labs

記者王子涵／舊金山報導
亞太經濟合作會議（APEC）將於今年11月在舊金山市中心的馬士孔尼中心舉辦。（記者王子涵／攝影）
亞太經濟合作會議（APEC）將於今年11月在舊金山市中心的馬士孔尼中心舉辦。（記者王子涵／攝影）

亞太經濟合作組織會議（APEC）將於今年11月在舊金山市中心的馬士孔尼中心（Moscone Center）舉行。該會議組織方日昨確認，收到目前單筆金額最高的捐款200萬元，來自區塊鏈公司Ripple Labs。

APEC發言人表示，收到捐款的總金額現在有1150萬元，達到籌款目標的一半。包括Salesforce、 Visa、Kaiser等公司此前已捐款100萬元支持峰會。

這場國際峰會能夠為舊金山帶來經濟復蘇的巨大動力。但根據法律，舊金山市府無法使用公共資金支持峰會的開支。據此前市府預計，亞太經濟合作會議將為舊金山帶來超過5000萬元的經濟效益。全市超過30.4萬間酒店客房、全新裝修的馬士孔尼中心、數十個標誌性景點和豐富的文化體驗，將全力服務來自世界各地的遊客。

市長布里德曾表示，舊金山有幸獲得加州和聯邦領袖的大力支持。她感謝每一位主辦委員會成員加強與舊金山市府的合作，共同確保2023年亞太經濟合作會議成功舉辦。她有信心舊金山將在全球的舞台上大放異彩。

目前，馬士孔尼中心正門前的Howard街已封鎖。現場有大量施工人員正在對馬士孔尼中心以及周邊芳草地公園（Yerba Buena Gardens）進行全面升級，為APEC做最後準備。

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