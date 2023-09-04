搭機旅行非首選… 勞工節長假 開車露營成熱門

旅遊業者表示，戶外野營也能夠給人們帶來全新的旅行體驗，增加與親人和大自然的互動。（記者王子涵╱攝影）

每年9月至11月為全美旅遊出行的高峰，勞工節（Labor Day）作為今年旅遊旺季的首個節假日，將迎來至少1400萬人次的旅客。對於坐擁周邊豐富自然資源的舊金山灣區 而言，相較航空旅行，今年開車出行更加受到灣區人們的青睞。

據聯邦運輸安全管理局（TSA）的統計，全美主要城市機場的客流量已恢復甚至超過疫情 前水平，而舊金山國際機場卻是個例外。機場發言人雅戈爾（Doug Yakel）預測，今年勞工節期間，機場每日的平均客流量將從8月份正常的14萬名旅客增加到14.75萬，只達到2019年勞工節周末客流量的93%。

「坐飛機不是勞工節周末的首選。」雅戈爾說。

舊金山華埠見聞旅社老闆邵旗謙表示，進入9月由夏轉秋，無論是海外旅遊還是國內短期旅遊都有所增長。同時，9月學生開學後，不少家長也趁著假期帶孩子出遊放鬆。但相較航空旅行，開車出行更加受到灣區人們的青睞。

「疫情改變了人們旅行的方式。」邵旗謙表示，不同於以往，許多客人願意全家開車，或租賃房車旅行。航空旅行不再是首選。美國最大連鎖營地服務商KOA發布的2023北美戶外報告顯示，自疫情以來，每年新增的露營旅行人數為1000萬人，遠高於疫情前的200萬人，約一半以上的新增露營者為有孩子的家庭。

邵旗謙表示，人們在疫情期間習慣了開車出行，坐飛機的方式在減少。同時旅遊旺季機票的價格大幅提高，在經濟環境不好的情況下，旅客會選擇更經濟的旅行方式。戶外野營也能夠給人們帶來全新的旅行體驗，增加與親人和大自然的互動。

灣區周圍旅遊資源豐富，包括拉斯維加斯、南加、優勝美地、太浩湖都是旅行的熱門目的地，但多年來鮮有新的景點被開發，人們相較以前更願意嘗試新的旅行方式。

美中航班自11月起將翻倍，由每周12班次提高至24班次，機票價格有所回落，華人新的回國探親潮也將在年末開始。邵旗謙指出，許多華僑因疫情三、四年沒有回國，今年選擇回國的人眾多。「許多同鄉會舉辦回國探親活動，我相信僅在灣區就至少有幾千人回國了。」邵旗謙說，中國也即將迎來十一長假，所以許多旅遊團在此期間成立，趁此機會組織華僑回國探親。