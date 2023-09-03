我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

加州國際武術錦標賽 矽谷舉行

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
第14屆「加州國際武術錦標賽」於9月2日至3日在南灣矽谷聖他克拉拉會展中心舉行。（主辦單位提供）
第14屆「加州國際武術錦標賽」於9月2日至3日在南灣矽谷聖他克拉拉會展中心舉行。（主辦單位提供）

世界太極科學基金會（World Taiji Science Federation）主辦的第14屆「加州國際武術錦標賽」（Golden State International Wushu Championships）於9月2日至3日在南灣矽谷聖他克拉拉會展中心（Santa Clara Convention Center）舉行。

世界太極科學基金會獲美國武術聯合會授權，曾承接和舉辦包括國際和洲際大型國際武術官方賽事，還連續多年承辦美國全國武術錦標賽、美國國家武術隊選拔賽等。

國際武術聯合會副主席、美國武術聯合會主席吳廷貴表示，加州國際武術錦標賽是培養年輕運動員的燈塔，同時為經驗豐富的資深從業者提供交流和增進友誼的平台。

主辦方表示，今年的比賽項目共有18類，包括現代武術拳術，傳統武術，傳統長、短拳術，太極拳，現代武術拳術等，除了來自加州和美國其它地區的選手，還有從阿爾及利亞、瑞士、日本、加拿、捷克、印度尼西亞等國家遠道而來的選手。參賽者最小的6歲，最高年齡69歲。

第14屆大賽執行主席李書東介紹，這類比賽適合家庭、社區，主要目的是讓更多人參與。他估計今年選手、教練、家長總計約4000人。「武術是來自中國的傳統文化，我們希望將它帶向全世界各地，專業武術選手以外的人也能夠從中獲益，」他說，「武術是一種全身訓練，武術精神所培養的熱情、專注、堅持不懈，對從事任何事業都有幫助。」

聖他克拉拉市長吉爾莫（Lisa M. Gillmor）、佛利蒙市長高敘加、庫比蒂諾市長魏虹、薩拉托加副市長趙嬿、佛利蒙市議員邵陽、都柏林市議員胡欣、前加州議員朱感生等受邀出席開幕式並致詞。

中國駐舊金山總領事張建敏，美國國會議員趙美心，聖荷西市長馬漢等，以賀函或視頻的形式向大賽表示祝賀。

聖他克拉市長吉爾莫（左五）、佛利蒙市長高敘加（左六）、庫比蒂諾市長魏虹（右五）、...
聖他克拉市長吉爾莫（左五）、佛利蒙市長高敘加（左六）、庫比蒂諾市長魏虹（右五）、薩拉托加副市長趙嬿（右六）、佛利蒙市議員邵陽（右二）等受邀出席開幕式。（主辦單位提供）

加州 矽谷 舊金山

上一則

迷幻藥物可治心理病？ 除罪化呼聲再起

下一則

對勞工最友好 加州全美第一

延伸閱讀

對勞工最友好 加州排名全美第一

對勞工最友好 加州排名全美第一
加州巡警招募千人 年薪過10萬行業有風險

加州巡警招募千人 年薪過10萬行業有風險
加州公路巡警局112新人 宣誓上崗提升治安

加州公路巡警局112新人 宣誓上崗提升治安
打造「永恆加州」 矽谷科技富豪公布藍圖

打造「永恆加州」 矽谷科技富豪公布藍圖

舊金山商店停業、犯罪率高、居民遷離 矽谷商業、房產乘勢興起

舊金山商店停業、犯罪率高、居民遷離 矽谷商業、房產乘勢興起

熱門新聞

華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場兩次遭「小費攻擊」 被廣播瘋狂點名

2023-08-31 20:16
此為方女士和先生此前存入的支票收據。（受訪者供圖）

華人灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

2023-08-31 01:24
100多人從30日凌晨開始在舊金山聯合廣場排隊，搶購斯沃琪（Swatch）限量版手表。（取自Swatch官網）

搶購Swatch限量表 100多人徹夜在聯合廣場排隊

2023-08-31 02:14
華人在機場乘坐飛機，連續兩次遭遇工作人員索要小費，差點因此耽誤登機。（受訪者供圖）

華人機場2遭「小費攻擊」 耽誤時間 被廣播瘋狂點名

2023-09-01 02:20
Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她