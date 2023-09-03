加州國際武術錦標賽 矽谷舉行

第14屆「加州國際武術錦標賽」於9月2日至3日在南灣矽谷聖他克拉拉會展中心舉行。（主辦單位提供）

世界太極科學基金會（World Taiji Science Federation）主辦的第14屆「加州 國際武術錦標賽」（Golden State International Wushu Championships）於9月2日至3日在南灣矽谷 聖他克拉拉會展中心（Santa Clara Convention Center）舉行。

世界太極科學基金會獲美國武術聯合會授權，曾承接和舉辦包括國際和洲際大型國際武術官方賽事，還連續多年承辦美國全國武術錦標賽、美國國家武術隊選拔賽等。

國際武術聯合會副主席、美國武術聯合會主席吳廷貴表示，加州國際武術錦標賽是培養年輕運動員的燈塔，同時為經驗豐富的資深從業者提供交流和增進友誼的平台。

主辦方表示，今年的比賽項目共有18類，包括現代武術拳術，傳統武術，傳統長、短拳術，太極拳，現代武術拳術等，除了來自加州和美國其它地區的選手，還有從阿爾及利亞、瑞士、日本、加拿、捷克、印度尼西亞等國家遠道而來的選手。參賽者最小的6歲，最高年齡69歲。

第14屆大賽執行主席李書東介紹，這類比賽適合家庭、社區，主要目的是讓更多人參與。他估計今年選手、教練、家長總計約4000人。「武術是來自中國的傳統文化，我們希望將它帶向全世界各地，專業武術選手以外的人也能夠從中獲益，」他說，「武術是一種全身訓練，武術精神所培養的熱情、專注、堅持不懈，對從事任何事業都有幫助。」

聖他克拉拉市長吉爾莫（Lisa M. Gillmor）、佛利蒙市長高敘加、庫比蒂諾市長魏虹、薩拉托加副市長趙嬿、佛利蒙市議員邵陽、都柏林市議員胡欣、前加州議員朱感生等受邀出席開幕式並致詞。