舊金山遊民、毒品問題多 Dreamforce大會嗆出走
曾經因讓員工遠距工作而被舊金山市長點名批評的Salesforce公司首席執行官班尼奧夫（Marc Benioff）表示，如果下個月在舊金山舉行的Dreamforce大會，受到該市無家可歸者和吸毒問題的影響，那麽其公司的未來可能也會受到威脅。
Dreamforce是該市最大規模的會議，將於9月12日至14日在馬士孔尼中心舉行，屆時將有4萬人參加。
班尼奧夫周二對「舊金山紀事報」說：「如果這次Dreamforce受到當前無家可歸者和吸毒問題的影響，這可能是該市最後一次Dreamforce。」
舊金山長達數十年的無家可歸和毒品問題在今年愈演愈烈，平均每天有兩起以上吸毒過量死亡事件，創下歷史新高。隨著零售商和投資者的離開以及遠程工作的衝擊，無家可歸者問題也引起了全球媒體的關注。
不過，儘管班尼奧夫在2018年告訴「紀事報」，與會者曾給他發郵件抱怨無家可歸者問題和骯髒的街道，但近年來並沒有報導過涉及無家可歸者或吸毒的重大Dreamforce事件。大會舉行時唯一的一次意外事件，來自去年因清潔工勞動合同引發的抗議，以及2018年反對該科技公司與美國海關和邊境保護局合作的示威行動。
班尼奧夫說，他的公司正在努力確保Dreamforce大會不發生任何事件，希望能給與會者帶來愉快的體驗。他說，亞太經濟合作組織峰會的組織者也在密切關注這次大會，該峰會將於11月在馬士孔尼中心舉行，屆時包括美國總統拜登在內的世界各國領導人以及大企業首席執行官將出席會議。
「我們將一如既往地與市政府攜手合作，」他說，「我們將為這座城市帶來大量的人流，4萬人將為市中心經濟帶來5700萬元的收入。因此，它的順利舉行和亞太經合組織的順利舉行，符合我們所有人的利益。」
始於2003年的Dreamforce大會，號稱是今年全球最大的人工智能盛會，演講嘉賓包括OpenAI首席執行官奧特曼（Sam Altman）、史丹福大學人工智能教授李飛飛（Fei Fei Li）、演員麥康納（Matthew McConaughey）、搖滾樂隊「Foo Fighters」，也被邀請參加此次活動的音樂會。
去年底，舊金山市長布里德談到科技大企業遠距工作政策時，特別點名舊金山最大企業Salesforce及其執行長班尼奧夫。但她同時讚揚班尼奧夫從事的慈善事業，在過去10年捐出1億1000萬元給舊金山和屋崙。
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