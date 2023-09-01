舊金山遊民、毒品問題多 Dreamforce大會嗆出走

Dreamforce大會一直是舊金山最大規模的年度會議，一直在馬士孔尼中心舉行。（美聯社)

曾經因讓員工遠距工作而被舊金山 市長點名批評的Salesforce公司首席執行官班尼奧夫（Marc Benioff）表示，如果下個月在舊金山舉行的Dreamforce大會，受到該市無家可歸者和吸毒問題的影響，那麽其公司的未來可能也會受到威脅。

Dreamforce是該市最大規模的會議，將於9月12日至14日在馬士孔尼中心舉行，屆時將有4萬人參加。

班尼奧夫周二對「舊金山紀事報」說：「如果這次Dreamforce受到當前無家可歸者和吸毒問題的影響，這可能是該市最後一次Dreamforce。」

舊金山長達數十年的無家可歸和毒品問題在今年愈演愈烈，平均每天有兩起以上吸毒過量死亡事件，創下歷史新高。隨著零售商和投資者的離開以及遠程工作的衝擊，無家可歸者問題也引起了全球媒體的關注。

不過，儘管班尼奧夫在2018年告訴「紀事報」，與會者曾給他發郵件抱怨無家可歸者問題和骯髒的街道，但近年來並沒有報導過涉及無家可歸者或吸毒的重大Dreamforce事件。大會舉行時唯一的一次意外事件，來自去年因清潔工勞動合同引發的抗議，以及2018年反對該科技公司與美國海關和邊境保護局合作的示威行動。

班尼奧夫說，他的公司正在努力確保Dreamforce大會不發生任何事件，希望能給與會者帶來愉快的體驗。他說，亞太經濟合作組織峰會的組織者也在密切關注這次大會，該峰會將於11月在馬士孔尼中心舉行，屆時包括美國總統拜登 在內的世界各國領導人以及大企業首席執行官將出席會議。

「我們將一如既往地與市政府攜手合作，」他說，「我們將為這座城市帶來大量的人流，4萬人將為市中心經濟帶來5700萬元的收入。因此，它的順利舉行和亞太經合組織的順利舉行，符合我們所有人的利益。」

始於2003年的Dreamforce大會，號稱是今年全球最大的人工智能 盛會，演講嘉賓包括OpenAI首席執行官奧特曼（Sam Altman）、史丹福大學人工智能教授李飛飛（Fei Fei Li）、演員麥康納（Matthew McConaughey）、搖滾樂隊「Foo Fighters」，也被邀請參加此次活動的音樂會。

去年底，舊金山市長布里德談到科技大企業遠距工作政策時，特別點名舊金山最大企業Salesforce及其執行長班尼奧夫。但她同時讚揚班尼奧夫從事的慈善事業，在過去10年捐出1億1000萬元給舊金山和屋崙。