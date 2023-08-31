我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

新冠住院月增81% 又一傳染高峰到

記者李怡／舊金山報導
加州衛生廳數據顯示，過去一個月，因新冠病毒住院人數猛增近81%。圖為舊金山市政廣場上的州府辦公樓。（記者李怡／攝影）
加州衛生廳數據顯示，過去一個月，因新冠病毒住院人數猛增近81%。圖為舊金山市政廣場上的州府辦公樓。（記者李怡／攝影）

加州衛生廳30日公布數據顯示，過去一個月，因新冠肺炎病毒（COVID-19）住院人數猛增近81%，從日均186例增加到了336例。檢測陽性率從3.4%升至13.2%。舊金山灣區下水道廢水樣本顯示，自7月以來SARS-CoV-2毒株的濃度增加了一倍。預計這一波感染將持續到秋季和冬季 。

專家稱雖然有新的一波感染高峰，但隨著COVID-19成為一種地方性流感病毒，不會再出現社會層面的口罩令或是限制措施。公共衛生當局提倡個人評估健康風險，根據自身情況佩戴口罩或是自行隔離。

衛生當局表示，最近出現的新的COVID-19變種病毒，是導致當前病例上升的部分原因。亞變體EG.5目前在全國基因組樣本中所占比例最大 ，在過去兩周內導致了20.6%的感染。緊隨其後的是FL.1.5.1，占13.3%。根據最新的變體數據，在加州，22.8%的病例中檢測到了EG.5，而19%的病例中檢測到了XBB.1.9.2 。

雖然全球僅記錄了少數病例，但衛生官員也在密切監測高度突變的BA.2.86 冠狀病毒變種，因其刺突蛋白有35個突變。聯邦疾病控制局（CDC）發布的風險評估報告稱，BA.2.86可能也會導致已接種疫苗的個體感染。它引發的感染嚴重程度，目前醫界不確定疫情加強針的功效是否能穩定發揮。

伴隨新冠病毒感染病例還在不斷上升，衛生官員們還是建議加強疫苗接種。預計下個月CDC將推出，針對當前強勁傳播病毒新變種的加強針疫苗。

CDC主任科恩(Mandy Cohen)醫生在社交媒體發文表示，計畫於9月12日舉行會議，討論COVID-19疫苗更新情況。秋季疫苗主要應對的是目前占感染主導地位的XBB.1.5變種病毒：「今年秋天的疫苗加強針，不會是最後一個。因COVID-19可能與流感類似，毒株每年都會發生輕微變異，因叔需要根據當年的毒株傳播情況，開發相應的疫苗。」

疫苗製造商輝瑞、莫德納和Novavax均表示，更新的疫苗會有效減少2023年常見新病毒株的感染和重疾的機會。

根據舊金山紀事報報導，近期包括灣區凱瑟醫院聖他路莎醫療中心在內的幾家醫院，以及全國各地的一些學校（尤其是南部地區），已經恢復了口罩令和其他限制措施，以遏制新冠變異毒株的傳播。但這一波的病毒傳播，不會導致廣泛的口罩強制令或政府施加其他限制。

疫苗 口罩 檢測

上一則

勞工節長假出遊 交通官員：避開周五

下一則

灣區華人美國銀行存支票 1000元「不翼而飛」

延伸閱讀

新冠捲土重來 紐約州府籲小心防疫

新冠捲土重來 紐約州府籲小心防疫
加州擬定攜槍法規 最高法院恐難廢除

加州擬定攜槍法規 最高法院恐難廢除
加州學童慣性缺勤率飆升 幼稚園高於疫前

加州學童慣性缺勤率飆升 幼稚園高於疫前
新冠病例增 專家籲高危險群先打舊型疫苗

新冠病例增 專家籲高危險群先打舊型疫苗
新變種來勢洶洶 新冠病例增 部分學校、企業重啟口罩令

新變種來勢洶洶 新冠病例增 部分學校、企業重啟口罩令

熱門新聞

Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28
神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
新冠疫情以來，逃離灣區逐漸成為日常話題。(Getty Images)

搬離灣區 不少人選擇南加落腳

2023-08-29 15:05
屋崙碼頭船隻近幾周來頻頻傳出遭到盜竊，居民和船主形容竊賊為「海盜」。（Getty Images）

無政府？屋崙碼頭「海盜」橫行 僅一名警員執法

2023-08-29 16:08
根據舊金山市府公布的數據，舊金山加班費領得最多的前三名公務員，都是縣警局警員。（Getty Images）

金山副警長6年加班費達220萬元 平均每周工作95小時

2023-08-24 02:18

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出