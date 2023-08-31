新冠住院月增81% 又一傳染高峰到

加州衛生廳數據顯示，過去一個月，因新冠病毒住院人數猛增近81%。圖為舊金山市政廣場上的州府辦公樓。（記者李怡／攝影）

加州衛生廳30日公布數據顯示，過去一個月，因新冠肺炎病毒（COVID-19）住院人數猛增近81%，從日均186例增加到了336例。檢測 陽性率從3.4%升至13.2%。舊金山灣區下水道廢水樣本顯示，自7月以來SARS-CoV-2毒株的濃度增加了一倍。預計這一波感染將持續到秋季和冬季 。

專家稱雖然有新的一波感染高峰，但隨著COVID-19成為一種地方性流感病毒，不會再出現社會層面的口罩 令或是限制措施。公共衛生當局提倡個人評估健康風險，根據自身情況佩戴口罩或是自行隔離。

衛生當局表示，最近出現的新的COVID-19變種病毒，是導致當前病例上升的部分原因。亞變體EG.5目前在全國基因組樣本中所占比例最大 ，在過去兩周內導致了20.6%的感染。緊隨其後的是FL.1.5.1，占13.3%。根據最新的變體數據，在加州，22.8%的病例中檢測到了EG.5，而19%的病例中檢測到了XBB.1.9.2 。

雖然全球僅記錄了少數病例，但衛生官員也在密切監測高度突變的BA.2.86 冠狀病毒變種，因其刺突蛋白有35個突變。聯邦疾病控制局（CDC）發布的風險評估報告稱，BA.2.86可能也會導致已接種疫苗 的個體感染。它引發的感染嚴重程度，目前醫界不確定疫情加強針的功效是否能穩定發揮。

伴隨新冠病毒感染病例還在不斷上升，衛生官員們還是建議加強疫苗接種。預計下個月CDC將推出，針對當前強勁傳播病毒新變種的加強針疫苗。

CDC主任科恩(Mandy Cohen)醫生在社交媒體發文表示，計畫於9月12日舉行會議，討論COVID-19疫苗更新情況。秋季疫苗主要應對的是目前占感染主導地位的XBB.1.5變種病毒：「今年秋天的疫苗加強針，不會是最後一個。因COVID-19可能與流感類似，毒株每年都會發生輕微變異，因叔需要根據當年的毒株傳播情況，開發相應的疫苗。」

疫苗製造商輝瑞、莫德納和Novavax均表示，更新的疫苗會有效減少2023年常見新病毒株的感染和重疾的機會。

根據舊金山紀事報報導，近期包括灣區凱瑟醫院聖他路莎醫療中心在內的幾家醫院，以及全國各地的一些學校（尤其是南部地區），已經恢復了口罩令和其他限制措施，以遏制新冠變異毒株的傳播。但這一波的病毒傳播，不會導致廣泛的口罩強制令或政府施加其他限制。