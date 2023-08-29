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隨意停車…自駕出租車5毛病惱人

編譯組／舊金山28日電

隨著自動駕駛出租車舊金山街頭出現，人們對其愈來愈熟悉。但在其給人們提供方便的同時，也帶來不小的煩惱。有人就歸納出五種自動駕駛出租車最常出狀況的問題。

首先，是隨意停車和「卡殼」。威爾遜在談到自動駕駛汽車時說：「當它們感到困惑時，它們就會停下來，而且經常停在街道中央。我見過七八輛車排成一排停在街上，你必須繞開它們。」

其次，是馬路中間停下來卸客。自動駕駛出租車在乘客下車時經常停在馬路中間，而不是靠邊停車，這種情況經常發生。

第三，需要繞路行駛時不知所措。自動駕駛出租車似乎最容易被道路施工以及交通模式的變化所迷惑，遇到這種情況它們就會停在原地不動。它們阻塞交通，直到有人來把它們移走。

第四，交通規則識別不清。比瓦維（Bivawi）是一名在Lyft工作了八年的司機，他說自己曾與一輛自動駕駛出租車有過一次親密接觸，這輛出租車在一個裝有停止標誌的四向十字路口，似乎並不了解道路規則。它們一直停在那裡，阻礙了交通，導致其他車輛錯過了紅綠燈，不得不繼續等待。

第五， 無法隨機應變。有駕駛員的最大優勢在於，他們可以自己擺脫困境，例如通過施工區或避開正在滅火的消防員。而自動駕駛的出租車卻做不到這一點。

外界對自動駕駛車的安全性仍存有疑慮，但Cruise的人員認為他們的自動駕駛汽車比人工操作的車更安全。公司發言人表示，Cruise車輛發生的碰撞事故總體上減少了54%，自動駕駛車輛為主要肇事者的碰撞事故減少了92%，有重大傷害風險的碰撞事故減少了73%。他們認為大多數情況下，車輛可以在計畫外停車後不久，自動繼續行駛，但極少數情況下，巡航公司會派人盡快取回車輛。

Waymo公司在博客中表示，他們正專註於改善汽車的性能，並堅持認為已經取得了長足進步，在過去的6個月裡，「意外停車」減少了80%。

司機們說，儘管機器人出租車存在很多缺陷，但很大可能會繼續存在，而且會愈來愈普遍，因為這就是未來。

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