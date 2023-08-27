復甦市中心 金山擬路線圖

蘇勵妍（左五）就任市府交通局（SFMTA）董事會 成員。

親愛的讀者們：

健康和繁榮的市中心是我們經濟的核心，亦為居民期望和應得的所有關鍵社會服務提供撥款來源。振興市中心是我們必須關注的重心，以保持舊金山 朝著正確的方向前進。為此，我們在實施舊金山未來路線圖正取得重大進展。 在短短六個月內，我們已經取得如下成就：

●透過稅務優惠來招聘新的公司企業。

●修改了法律，使其更容易轉換和填充空舖。

●擴大小企業支援，以填補空缺的店面。

●啟動公共空間，在工作日和周末將更多人帶到市中心。

●將關鍵交通連線擴充到市中心，並獲得州撥款，以保持交通機構的運作。

●資助了我們預算中的關鍵公共安全措施 —包括雇用220名新警員，以幫助解決警務人員人手問題。

●雖然振興市中心的工作需要時間，但我們正已看到一些改進。

●最近對11個城市的研究顯示，舊金山的辦公室人流量增幅最大，在2023年7月至前一年之間增長了38%。

●在人工智能 公司的帶動下，舊金山的辦公室需求增長了10%。

●市中心正在經歷「酒吧繁榮」現象。

今年秋天，舊金山將舉辦世界上最大的人工智能會議，屆時我們將歡迎Dreamforce、艦隊周迴歸。在11月，亞太經合組織會議即將到來，這是包括美國總統在內和亞太地區元首和商業領袖的盛會。所有的目光都將投向舊金山，屆時我們將熱烈歡迎多個地區領袖及各地人士的到來。

慶祝宜家傢俬開幕

本周，隨著新宜家的開業，給市場街也帶來了好消息。宜家接管的空間早在疫情爆發前就已經空無一人，而我們早在2018年便開始與宜家高層討論填補這個空間的可能性。我很自豪地看到現在這空間的用途，還有更多的是他們將帶來了一個共用工作空間及其他樓層的運用。

宜家將為市場街和聯合廣場地區帶來工作、活力和歡樂。還有的是聯合廣場內將開設可能是市內最大的一家新餐廳。這是我們很高興看到的投資，我們將繼續盡好本份，確保所有地區大使讓人感到歡迎，並有警察來解決該區內的問題。

慶祝宜家開張。

空置店面添活力

上星期，我宣布了17家構成計畫的第一批店舖。這種通過快閃活動來填補空置店面的創新概念將於下個月開始在市中心的九個物業內運營，為小企業和商人提供支持，並活化我們的街道。

我將繼續投放支援小商業的資源，小商業亦是市內經濟和活力帶來最重要的貢獻。感謝經濟及勞動力發展辦公室與 SF New Deal 合作所盡的一切努力，實現了我在舊金山未來計畫路線圖中所設想的目標。我們一同向全世界世界發出一個訊息，舊金山歡迎遊人到來。

請在微信 上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德