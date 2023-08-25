沙加緬度縣擬辦天燈節 消防局不批准

原本計畫於10月21日在沙加緬度縣舉行的天燈節，已被當地消防局禁止舉行。（取自臉書）

全美各地有不同形式的天燈節（lantern festival），除了為地平線帶來絢麗的景象，也提供人與人之間的溫馨情感體驗。計畫於10月21日在沙加緬度縣（Sacramento County）舉行的天燈節，正是這類適合家庭和朋友共同參與的活動。

不過，要注意的是，儘管門票還在銷售中，這場活動已經被當局禁止。

沙加緬度大都會 消防局（Sacramento Metropolitan Fire District）隊長威爾伯恩（Parker Wilbourn）表示，這場活動不會在沙加緬度縣內公園舉行。活動舉辦地點Sacramento Raceway的發言人鮑爾 （Deanna Powell）證實，由於大都會消防局不批准，這場活動的資訊已從其網站上下架。

威爾伯恩說：「無論如何，天燈在加州 是不合法的，所以我們不允許使用天燈。」他指出，天燈受到多項加州法規明文禁止，他們已於7月14日直接致函該公司，表示不允許舉辦這項活動。

沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）聯絡了舉辦天燈節的公司Viive Events和活動總監馬基（Collin Maki），但沒有收到回覆。

根據Viive Events的網站，這場活動將在夜間舉行，並只有在風力條件可接受且得到消防局批准的情況下才會舉行。網站稱，天燈節正在全美各地舉辦，包括休士頓、華盛頓特區和芝哥，這些地方的門票仍在持續銷售中。

優良商業局（Better Business Bureau）表示，在過去幾年裡，總部位於猶他州的Viive Events一直在推廣各式各樣的天燈節，但消費者對其評分頗低，所以沒有獲得他們的認可。

根據這項活動的規定，已銷售出的門票是不能退款的，但如果因為特殊情況活動被取消，且未在90天內重新安排活動時間，主辦單位將提供退款。

威爾伯恩說：「基本上他們是沒有辦法重新安排的，因為這項活動是非法的。」