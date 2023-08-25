列治文區中秋街會 9月9日將辦兔子大賽

丁右立（左四）、陳詩敏（右四）等民選官員與社區領袖宣布，列治文區第七屆中秋街會將於9 月9日（周六）上午11時舉辦。（伍玉珍供圖）

加州眾議員丁右立（Phil Ting）與社區領袖24日在舊金山 列治文區宣布，2023年列治文區第七屆中秋街會將於9 月9日（周六）上午11時至下午3時，在李文街（Clement Street）第七大道和第十大道之間的路段舉辦。今年的特色是，現場會有舞龍舞獅、文書繪畫、武術表演以及民族服飾展演等文娛活動。屆時還會有兔子大賽，以及社區民眾展示愛心寵物環節，以顯示兔年文化意義。

丁右立（Phil Ting）表示，聯同舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）和多個社區組織共同舉辦的這次中秋街會，是為了給當地華裔 居民和小商戶提振氣勢，同時也為華裔社區傳統文化的傳承創造環境，促進各族裔之間的互相了解和關愛。

與往屆不同的是，本次列治文區中秋街會特別注重家庭文化和親子活動的環節。現場將設置親子作畫，鼓勵孩子在父母的陪同下來完成嫦娥奔月、白玉兔、花好月圓等繪畫著色和臨摹。

社區青年中心（CYC）行政主任溫靜婷（Sarah Wan）表示，希望通過街會中的互動活動，讓更多人了解關於中國傳統文化故事，讓亞裔後代可以做好文化的傳承。

屆時現場還有書法 家陸潮基帶來的書法表演、柔功門醒獅表演、熊貓功夫中心王樂師傅表演變臉、天使中國舞蹈團、列治文區鄰社中心、美國德森學院56個民族服飾文化藝術展演、舊金山市花園角健身舞隊表演等等。

今年參加街會的民眾不只有華裔民眾，還有西裔等多元化社區代表。Jeffrey Thai來自生活在列治文區的白人家庭，自街會舉辦以來，每年他都會來參加。他表示，今年會帶著家人一起到現場參加中秋街會：「我很熱愛中國的舞龍舞獅文化和書法與字畫。熱鬧的街會和生動的舞獅表演，會趕走所有不好的運氣，為社區居民和當地商家再次帶來繁榮和興旺。」

本屆列治文區中秋街會，是由李文街商會、列治文鄰里中心、舊金山社區青年中心、州議員丁右立辦公室和市議員陳詩敏辦公室等合作舉辦。想參加兔子大賽的民眾，可在2023年9月1日星期五之前申請報名。報名或更多信息了解，請聯繫丁右立辦公室，或郵件至[email protected]。報名鏈接：https://shorturl.at/klpuF。