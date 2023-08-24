舊金山市中心宜家熱鬧開幕 布里德：肩負吸引遊客和創造就業

宜家開業當天，市府官員和業界代表前來致賀。前排中為布里德。（記者李怡／攝影）

期待已久的舊金山 宜家家具店於23日上午在市場街開業。店面所在的樓宇曾因為經歷疫情 經濟受挫，空置了七年之久。開業慶典上多位民選官員到場剪綵，並吸引眾多民眾蜂擁而至。舊金山市長布里德（London Breed）表示，宜家新店開張，不只是吸引遊客到訪市中心，還肩負著解決就業 提振經濟的使命。

開業當天一大早，數百名顧客在店外排隊，受到店內員工夾道歡迎。店內氣氛與一系列慶祝活動熱鬧進行，如部分商品20%的酬賓活動、 DJ音樂演出、現場藝術漫畫，以及約有超過100人大排長龍半小時等候的宜家熱賣肉丸子等，慶祝氣氛濃郁。

宜家開業當天的熱鬧場面，食品部也做好迎客準備。（記者李怡／攝影）

對於位於舊金山核心路段的中市場街而言，這一天確實值得慶祝。市場街上的多家公司和店面，都因疫情衝擊後受挫關閉，包括隔壁街道上的百貨公司Nordstrom，本月底即將停業。

舊金山市中心的宜家開業，人流擁擠。（記者李怡／攝影）

在開幕典禮上布里德宣布，8月23日為舊金山「宜家日」，並表示，此新開宜家店面專注於小生活空間用品，非常適合舊金山。她提到，舊金山在八年內建造8萬2000套住房的計畫，意味很多居民都需要購買家具。

宜家開業當天，亞裔長也來一睹熱鬧場景。（記者李怡╱攝影）

新店經理阿卡林（Arda Akalin）在剪綵儀式上表示，公司向舊金山馬連食品銀行捐贈1萬元，以開啟與當地慈善機構的合作關係。

圖為宜家店內布置。（記者李怡╱攝影）

當天從日落區前來購物的Aliya Zhao夫婦表示：「終於開業了，這樣我們就不用再開一個小時趕往東灣的宜家，很喜歡宜家店裡的風格和物品價格。沒有覺得停車不方便或是街道不安全。只是今天排隊結帳的人太多了，可能今天不會消費買東西，只是來湊個人氣。」

●●舊金山市中心的宜家開業，當天場面熱鬧。（記者李怡／攝影）

最具人氣的是宜家的用餐區，特別是宜家的肉丸子，午餐時間有100多人排隊等候點餐。

宜家新店開業已在當地招募了100位店員和工作人員，預計還會繼續招聘組裝工人等臨時工。

宜家通常都是在城市郊區地區開店，近年開始嘗試在市中心開店的模式。舊金山中心市場街區的宜家店精準針對客戶群，產品選擇比較少，僅賣宜家逾萬種商品的25%至50%。這類店專注於小空間生活，所以照明、廚具、儲物櫃等商品列為優先。現場沒有家具倉庫可供顧客購買床架或書櫃，但仍會展示並可以訂購。