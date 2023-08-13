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第21屆華體盛會 嘉賓雲集

記者葛歆睿 / 紅木城報導
開幕式上，逾100個團體列隊入場接受檢閱。圖為打頭陣的童子軍聯隊。（記者葛歆睿 / 攝影）
開幕式上，逾100個團體列隊入場接受檢閱。圖為打頭陣的童子軍聯隊。（記者葛歆睿 / 攝影）

第21屆北加州華人文化體育協會（Northern California Chinese Culture-Athletic Federation，NCCCAF）「守望初心 再啟新程」運動大會，8月12日在中半島紅木城紅杉高中（Sequoia High School）田徑場舉行。

早上的開幕式嘉賓雲集，主辦單位與本地民選官員、中領館及華裔社區代表受邀出席。包括中國駐舊金山領事館張建敏總領事、北加州華人文化體育協會名譽大會主席方李邦琴、北加州華人文化體育協會大會主席李麗君、駐美中華總會館總董謝躍池。本地官員包括聖塔克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、庫比蒂諾市長魏虹（Hung Wei）、紅木城市長朱健文（Jeff Gee）、巴洛阿圖市長顧錦珍（Lydia Kou）、聯合市市長杜特拉·維納奇（Carol Dutra-Vernaci）、聖馬刁市長（李美恩）、東巴羅阿圖市長高蒂爾（Lisa Gauthier）等。加州參議員威善高（Scott Wiener）和眾議員羅達倫（Evan Low）無法親自出席，但也派來代表。

開幕式上，逾100個團體列隊入場接受檢閱，其中不少在經過主席台時還獻上表演，從傳統太極、武術、舞龍，到民間腰鼓、舞蹈甚至瑜伽，各有特色，為開幕式增光添彩。

大會在名譽主席方李邦琴的宣布下正式開幕，全體肅立先後唱美國國歌與中國國歌。聖火隊入場點燃聖火，華體會之歌隨之響徹全場。

NCCCAF執行長李競芬致詞表示，組織和參與此次賽事的華人，來自中國不同地區，他們也在本地各個社區服務。「我們代表了中國的多樣性和對社區服務的承諾。 」她說，「我們為下一代展望更光明的未來，為中美兩國建立積極的關係。」

張建敏致詞表示，今天到場人員眾多，有許多華人面孔，也有許多來自不同文化背景、不同族裔的人們。大家齊聚一堂，得益於體育的魅力和美好。體育能夠打破障礙、超越差異、團結人心，讓社會更加包容、和諧。

張建敏提到，在當前困難的形勢下，大家都對中美關係有著切身感受。他指出，健康穩定的中美關係關乎兩國人民利益，關乎世界和平與繁榮，受到國際社會廣泛期待。堅持一個中國原則，是發展中美關係的基礎。他衷心希望廣大僑胞，無論來自中國何方何地，都能團結一致，攜手奮進，共同為實現祖國統一、民族復興，為中美兩國人民友好合作貢獻力量。

NCCCAF運動大會是在中國大陸、台灣、和香港之外舉行的最大的華人體育賽事，旨在凝聚所有華人同胞，發揚團結、和平、友誼、進步的奧林匹克精神，透過公平競爭，共同促進理解，共創和諧美好世界。

開幕式之後各項比賽陸續展開，包括田徑錦標賽、太極內家拳錦標賽、草地排球錦標賽、拔河錦標賽等。此外，還有歡樂廣場舞比賽、世界學生繪畫比賽，並在現場配有歡樂舞台、南北小吃攤位，讓大家享受比賽樂趣的同時，有音樂、美食和友誼相伴。

聖火隊入場點燃聖火。（記者葛歆睿 / 攝影）
聖火隊入場點燃聖火。（記者葛歆睿 / 攝影）
Yoga Family入場式上展示瑜伽動作。（記者葛歆睿 / 攝影）
Yoga Family入場式上展示瑜伽動作。（記者葛歆睿 / 攝影）
張建敏致詞表示，體育能夠打破障礙、超越差異、團結人心，讓社會更加包容、和諧。（記...
張建敏致詞表示，體育能夠打破障礙、超越差異、團結人心，讓社會更加包容、和諧。（記者葛歆睿 / 攝影）
華體會開幕式來賓雲集，眾多中方官員、華裔代表、和灣區民選官員受邀出席。（記者葛歆...
華體會開幕式來賓雲集，眾多中方官員、華裔代表、和灣區民選官員受邀出席。（記者葛歆睿 / 攝影）
李競芬致詞表示，賽事組織者來自中國不同地區，也是各個社區服務的參與者。代表了中國...
李競芬致詞表示，賽事組織者來自中國不同地區，也是各個社區服務的參與者。代表了中國多樣性和華人對社區服務的承諾。（記者葛歆睿 / 攝影）
湖南同鄉會在主席台前打出巨幅旗幟，宣傳湖南特色。（記者葛歆睿 / 攝影）
湖南同鄉會在主席台前打出巨幅旗幟，宣傳湖南特色。（記者葛歆睿 / 攝影）

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