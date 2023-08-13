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市長話金山／金山市大學生5年來拖欠學費 免了

舊金山市長 布里德
市長與華人一家三代。（照片由市長辦公室提供）
市長與華人一家三代。（照片由市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

舊金山市立大學每年在全市的多個教育中心為6萬多名學生提供服務，並提供250多個學位和證書、可轉學學分、線上課程和職業晉升課程。市立大學為居民提供了豐富的高等教育課程、職業培訓課程和培養新技能的機會。

重要的是，我們深明消除學生面對財務障礙對他們成功尤其重要。

市長與華埠民眾聊天。（照片由市長辦公室提供）
市長與華埠民眾聊天。（照片由市長辦公室提供）

正因如此，我們與舊金山市立大學合作，宣布為過去五年就讀的數千名舊金山居民減免未付的學生費用餘額。我在最近的預算中撥款210萬元，超過1萬3000名市立大學學生將再次能夠註冊大學課程，並繼續接受教育。

合一張影吧！（照片由市長辦公室提供）
合一張影吧！（照片由市長辦公室提供）

雖然符合條件的學生可以透過「免費市立大學」獲得免費學費，但他們可能也會有些額外費用，如成績單、資料或延遲退學費。即使餘額低至十元，也可使學生無法在學院註冊任何課程。有了這一項新撥款，2017年8月至2022年12月期間，就讀市立大學的數千名學生帳戶中的餘款將被取消，使他們能夠再次註冊課程。

有了這筆撥款，成千上萬以前無法入學的人士現在可以繼續接受教育。

市長和亞裔孩童。（照片由市長辦公室提供）
市長和亞裔孩童。（照片由市長辦公室提供）

這進一步增強了一些在接受大學教育方面可能面臨挑戰的人，獲得優質教育機會。透過投資於所有年齡學生的學術潛力和夢想，我們將繼續完成我們的承諾，為所有人培養一個充滿活力和包容性的教育環境。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

市長與華裔市民擺拍。（照片由市長辦公室提供）
市長與華裔市民擺拍。（照片由市長辦公室提供）

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