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重塑形象提高知名度 屋崙國際機場考慮改名

編譯廖宜怡／綜合9日電
為吸引更多旅客，屋崙國際機場考慮改名。 （美聯社）
為吸引更多旅客，屋崙國際機場考慮改名。 （美聯社）

作為機場品牌重塑工作的一部分，屋崙國際機場（Oakland International Airport）正在考慮更名，旨在吸引更多旅客、更多航空公司，以及更多可為之提供直達服務的目的地。

屋崙港（Port of Oakland）是該機場的所有者和運營者，它最近通過一家專業的民意調查公司發出了一份調查問卷，就對機場更名的 「可接受程度」詢問了屋崙的700名註冊選民。

根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）獲得的該調查的副本，其中提出了幾個問題，關鍵問題是 「作為吸引更多航班和目的地的努力的一部分，您對屋崙國際機場更名以反映其服務區域--舊金山東灣地區--的接受程度如何？」受訪者可以選擇 「非常同意」、「比較同意」、「不太同意」或 「完全不同意」。

港口發言人桑迪弗爾（Marilyn Sandifur）表示，可能進行的更名，是為了提高飛往灣區的旅客對屋崙國際機場、其地理位置以及與旅遊景點的距離的認識。

使用屋崙機場的灣區旅客，一直要求增加直飛更多目的地的航班，以及其他航空公司的服務。她說，雖然機場關注從屋崙出發的航班，但入境旅客對飛往屋崙的航班興趣不大。

她說：「機場正在考慮用多種方法來解決這個問題，」包括開展品牌重塑活動，在我們的名稱中添加地理標識，幫助入境旅客了解機場毗鄰舊金山灣區。

也有一些收到調查問卷的人在社交媒體上評論說，更名將使屋崙從灣區第二繁忙機場的名稱中消失，但桑迪弗爾表示，事實並非如此：「屋崙港不打算從屋崙國際機場名稱中刪除『屋崙』一詞。 機場的代碼 OAK 也將保持不變，」她說。

當被問及可能的名稱會是什麽樣子，是屋崙╱舊金山，還是東灣╱屋崙時，她拒絕做出評論：「我不會涉及那塊，」她說。

屋崙市長盛桃（Sheng Thao）和屋崙旅遊局的代表沒有立即回應置評請求。

此次調查是港口考慮更名，或（港口更願意稱之為）品牌重塑的一項公開進程的開始。桑迪弗爾說：「我們正處於這一過程的早期階段。」

一些在社交媒體上對這一提議發表評論的人似乎並不太贊同更名的想法，尤其是如果這牽涉到要擺脫屋崙這一標簽的話。一位名叫OakTown Hi-D 的用戶在 X（推特的前身）上用屋崙方言說：「Hella no。」

屋崙 灣區 舊金山

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