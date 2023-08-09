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「殺光所有人」39歲男衝進教堂恐嚇 面臨6年監禁

記者李怡／舊金山報導
謝安宜表示，暴力威脅往往先於暴力，我的辦公室必須積極採取措施保護民眾。（記者李怡／攝影）
謝安宜表示，暴力威脅往往先於暴力，我的辦公室必須積極採取措施保護民眾。（記者李怡／攝影）

舊金山地區檢察長謝安宜(Brooke Jenkins) 8日宣布，39歲被告斯莫爾金(Anatoly Smolkin)因對列治文區猶太教堂產生威脅，經陪審團審判後定罪為刑事威脅罪，並將面臨最高六年監禁。

2022年4月7日中午12時，斯莫爾金走進位於列治文區的猶太教堂，威脅要殺死現場的所有人員，並炸掉這所猶太教堂。當時現場保安人員意識到危險，並立即向警察局報警，警察立即逮捕了斯莫爾金。事件未造成任何人員傷亡和毀壞事件。斯莫爾金自去年4月7日被逮捕以來，一直被拘留。量刑宣判定於8月28日進行。

謝安宜表示：「陪審團對此案的裁決表達了強烈的意願，即任何形式的刑事威脅都是不可接受的，也不會被容忍。我們必須認真對待並積極起訴針對居民的恐嚇和威脅事件。暴力威脅往往會先於暴力，我們必須積極採取措施保護民眾。」

地檢長辦公室表示，基於舊金山警察局列治文分局出色的調查工作，檢察官才能夠對斯莫爾金提出了強有力的指控。

檢察官阿迪卡里(Samantha Adhikari) 表示：「斯莫爾金的行為不僅直接危及受害者，還危及集會的全體教眾。感謝陪審團深思熟慮的審議，做出了有助於確保公共安全的裁決。」

列治文區華裔居民趙富藝表示：「對於社區和團體的威脅事件應該要阻止在萌芽狀態。如果舊金山一直秉承嚴格執法和起訴，治安就不會到今天這種地步。希望未來的指控或是逮捕不要仅仅局限於威脅恐嚇，還應該關注民事安全，如社區內時常發生的盜竊、破窗以及對長者的恐嚇等。中國有一句諺語叫做殺一儆百。如可以持續下去，相信舊金山的治安可以改善。」

採訪過程中列治文社區民眾還向本報表示，近來惡意盜竊和破窗事件頻發，沿街多家商鋪門窗和店面設施被砸壞，但沒有發生現金和物件失竊。

民眾表示，這像是有團夥或是個人想惡意破壞社區，驚嚇民眾。望當局可以深入介入調查，為社區居民提供一個安心有安全感的社區環境。

舊金山 猶太 華裔

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