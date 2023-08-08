舊金山無人車是否投入使用 8/10將立法投票

Cruise公司發布，為殘疾人士設計的無人駕駛出租車。（Cruise官網）

無人駕駛汽車在舊金山 的運行一直飽受爭議。從居民擔心其安全性，網約車 計程車司機擔心會威脅到自己的職業，公共交通官員擔心其擾亂交通和社會秩序，但是在舊金山這樣的世界科技發展中心，似乎都不能阻擋新興技術的投入使用和相關立法的通過。Cruise和Waymo兩家無人車公司在質疑聲中不斷擴大，且10日還將迎來具有歷史性的「無人駕駛車是否可以全天候提供服務」立法投票。

這項立法是否會通過，尚難確定，但是多數人認為，無人駕駛車在資本的推動下，發展趨勢已經不可阻擋。Cruise公司的網站上已經發布了即將為市民全天候服務的六座無人駕駛汽車Origin的模型圖片。

曾有專家評估，如無人車投入使用，至少造成數百萬人失業。不只是計程車、網約車司機和送餐人員會受到影響，在不久的將來卡車司機、配送員、郵差等職業人員都會受到影響。

對於華裔社區，多數社區組織和個人會擔心新移民 、受教育程度低以及沒有語言能力的移民，會深受無人車發展的影響。因有龐大數量的新移民，在剛剛到達美國或是失業過渡期間，會選擇做網約車司機，作為主要的收入來源。

Cruise公司發布資料顯示，即將為市民提供服務的無人車，不僅可以乘載六人，還可以堆疊眾多數量的披薩和外賣送餐盒、為殘障人設計的座位空間以及通行梯。

對於立法是否可以通過，還要等到本周四見分曉。舊金山的交通和消防官員們，對於城市內現在試運行的無人駕駛車表示擔憂。因為曾經有無人車闖入火災現場，也有過無人車追尾公交車。

不過Cruise和Waymo公司稱，市府官員對其安全紀錄的說法並不準確。兩家公司均表示，他們無人駕駛計程車的碰撞率比人類駕駛和公共交通工具低，並稱無人駕駛車有助改善舊金山的交通安全，因為這些車輛嚴格遵守限速規定。

灣區委員會交通政策副總裁洛波（Emily Loper）說：「數據表明，這些無人駕駛車非常安全。在大多數情況下，比人類駕駛更安全。隨著科技的進步，安全狀況只會不斷改善。幾乎可以肯定的是，無人駕駛汽車已經到來，但我們沒有做好準備。」