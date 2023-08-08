聖荷西直飛東京 搭廉航超省

日本廉航ZIPAIR聖荷西直飛東京六月開航，兒童票只要成人票價三折，讓不少灣區家庭興起遊日計畫。(取自ZIPAIR官方影片截圖。)

日本廉價航空 公司ZIPAIR今年6月分別開通舊金山、聖荷西 與東京的直飛航班，對於居住在灣區的居民來說，選擇更多，往返亞洲更為方便。而且，ZIPAIR不僅一般價格比較便宜，六歲以下的兒童票更是只要成人價的三折。記者實際查詢，一大一小的ZIPAIR聖荷西來回東京機票，含稅價不到850元，吸引不少家庭在疫情解封后的暑假，選擇搭乘廉價航空到日本旅遊。

7月23日才剛搭乘ZIPAIR從日本遊玩兩周的蔡太太表示，廉航的經濟艙坐起來跟其他飛亞洲的國際航班沒有太大差異。雖然沒有訂購飛機餐，但是可以在機上加價購買。所有機上的服務都要加價購買，包括水都沒有免費提供。建議上機前自己攜帶零食餐點。由於毛毯也沒有免費提供，如果不想加價購買服務，要自己攜帶一條薄毯。飛機上其實蠻冷的。她還提到，機上的空姐不太會主動提供服務，有問題都要自己主動詢問。

看準ZIPAIR兒童機票折扣特別便宜的古太太，提前預訂了到日本旅遊的來回機票。她提到，當初是因為想回台灣一趟，沒想到預定時間的回台機票已經飆漲很高，一家四口兩大兩小來回要七千多美元。