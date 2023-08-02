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原生花園 加州環保美觀新風尚

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
Shelkie改造完成的花園，其中大多採加州原生植物，成熟後覆蓋面積達到原有草坪的一半以上，符合景觀回饋計畫的標準。（記者葛歆睿 / 攝影）
Shelkie改造完成的花園，其中大多採加州原生植物，成熟後覆蓋面積達到原有草坪的一半以上，符合景觀回饋計畫的標準。（記者葛歆睿 / 攝影）

為了鼓勵節約用水，聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）祭出多項回饋計畫，其中的景觀回饋計畫，旨在幫助房主、業主、企業和機構用抗旱植物取代用水多的草坪、拆除游泳池並更換更高效的灌溉設備。在2024年6月30日前，符合資格的居民可以申請高達3000元的回饋。在擁有5個或更多單元的商業或多戶住宅可以獲得高達10萬元的回饋。

優美省水花園（Water Efficient Garden）創始人、景觀設計師Shelkie Tao幫不少客戶改造過草坪，並成功拿到聖他克拉拉谷水利局的回饋。她指出，根據水利局的要求，改造後所有植物的覆蓋面積要至少達到原來草坪的一半，才符合獲得回饋資格。因為水利局鼓勵省水，但並不是把草都除掉，只剩下光禿禿一片。而是希望能夠藉此恢復自然生態，對環境產生積極影響，且依然賞心悅目、鳥語花香。

Shelkie介紹，她在設計花園時大多採用加州原生植物。為保證美觀與物種多樣性，每個花園的植物少則20至30種，多則40至50種。除了高矮顏色搭配，也要注意每種植物的花期。理想的效果是全年任何時間都有花在盛開。不僅居民、鳥類、昆蟲都能夠享受。

在植物選擇方面，Shelkie指出應考慮植物成熟時的最終大小。清單中應包括抗鹿、害蟲的品種，以減少對殺蟲劑和其他害蟲控制措施的需求。還應包括能吸引有益昆蟲、鳥類和其他動物的植物，打造一個傳粉者花園。

例如窄葉乳麥（Narrow Leaf Milk Wheat）可以為瀕臨滅絕的帝王蝶（Monarch Butterfly）提供產卵和幼蟲成長的環境。而海岸櫟（Coast Live Oak）作為加州生態系統中的關鍵植物（Keystone Plant），可以養活幾百種蟲子，為鳥類提供食物。

Shelkie表示，原生植物花園自帶有益昆蟲，不要使用殺昆蟲劑和化學方法，讓大自然自己進行「新陳代謝」。有客戶看到植物上長了小蟲子，原本很擔心，後來看到七星瓢蟲把小蟲吃掉，便明白了生態系統和物種多樣性的意義。

Shelkie還推薦屋主考慮在花園中加一個雨水花園（Rain Garden）。雨水花園與屋頂排水溝相連，可以將雨水滲透到地下，為地下含水層提供補給，同時避免大雨期間積水成災。目前Valley Water對符合標準的雨水花園有專項補貼。她還提醒大家利用路旁綠化帶（Park Strip），盡可能多種原生植物，為蜜蜂、蝴蝶等創造更多棲息之所。

Shelkie表示，在維護方面，加州原生植物完全不用施肥，只需要裝上滴灌每周給一點水，可以比草坪節省最多80%的水。需要注意的是，要在花凋謝之後把乾枯的枝葉剪掉，盡可能剪到最矮。她解釋說，原生植物的一大好處之一就是非常適應環境，冬天下過雨後能夠迅速生長。

Shelkie鼓勵民眾自己動手DIY，不過目前想買加州原生植物要到特別的苗圃。由於原生植物品種繁多，挑選、排列、組合等問題又與小環境的地形、土壤、陰影、濕度有關，因此建議咨詢專業景觀設計師，提供更有針對性的解決方案。

改造一個加州原生花園的成本大約是每平方呎3至6元，包含設計和購買植物、物料的費用。目前聖他克拉拉谷景觀回饋計畫的標準是每平方呎2元。了解更多請訪問網址：www.valleywater.org/saving-water/rebates-surveys/landscape-rebates。

Shelkie幫不少客戶改造過草坪，並成功拿到聖他克拉拉谷水利局的回饋金。（記者...
Shelkie幫不少客戶改造過草坪，並成功拿到聖他克拉拉谷水利局的回饋金。（記者葛歆睿 / 攝影）
在Shelkie改造景觀設計之前，原本是一片草坪。（優美省水花園提供）
在Shelkie改造景觀設計之前，原本是一片草坪。（優美省水花園提供）
照片中鵝卵石鋪砌的部分為雨水花園，它與屋頂排水溝相連，可以將雨水滲透到地下，為地...
照片中鵝卵石鋪砌的部分為雨水花園，它與屋頂排水溝相連，可以將雨水滲透到地下，為地下含水層提供補給，同時避免大雨期間積水成災。（記者葛歆睿 / 攝影）

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