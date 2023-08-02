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徐佳青訪金山 與僑胞共商僑務

本報記者／舊金山報導
出席座談會議的僑務委員和僑界領袖們。（本報記者／攝影）
出席座談會議的僑務委員和僑界領袖們。（本報記者／攝影）

中華民國僑務委員會委員長徐佳青8月1日到訪駐舊金山台北經濟文化辦事處，就海外僑界關心的問題，與灣區僑務委員和僑團領袖一起，進行了長達數小時的僑務座談會議。

徐佳青的到訪受到經文處處長賴銘琪一行的歡迎。因有多位傳統粵語僑社領袖出席會議，賴銘琪特別以粵語致詞。他表示，僑胞的支持是中華民國外交活動的一部分。大家支持中華民國，就是支持民主自由。

會議由金山華僑文教服務中心主任蘇上傑主持。會上就僑民關心的僑務工作開展、僑務官方語言多樣化、新媒體僑務工作拓展、培養新一代青年僑領以及僑胞互動等問題進行了多方面的探討。

僑務委員趙炳賢表示，中華民國政府在亞洲地區代表了自由民主，追求自由民主是海外華人的共同理念。感謝中華民國政府在過去幾年的僑務工作中關心僑胞傳統僑社、香港僑胞，且積極參與關心社區文娛文化活動。感謝中華民國政府的僑務工作非常到位。

屋崙中華會館副主席王千龍表示，現如今青少年使用網路的頻率較高，請僑委會善用網路資源，讓新青年一代可以多多參與僑務工作。

五洲洪門致公總堂會長梁國緯表示，僑務工作應多讓年輕一代了解歷史，了解僑務工作，與社區建立積極緊密的互動和聯繫。

徐佳青表示：「以後僑務工作會注重多種語言服務。像林炳昌委員所說，要多議三民主義、議中華民國。我會記起來，未來會持續推動。包括各位委員提到要對年輕一輩多做一些培養，以後會持續加強。感謝聽到各位委員和僑界代表的諫言和心聲」。

徐佳青還提到，將著重打造智能僑委會，用智能系統為台灣僑民提供更快速、精準、有效的溝通和服務。」

從7月29日徐佳青自台灣來舊金山灣區參訪以來，行程滿滿。30日上午她出席了「第39屆金山灣區華人運動會」開幕典禮，下午參加了北加州台灣華語文學習中心(TCML)台灣文化體驗活動。

出席本次僑務座談會的代表有僑務委員﻿﻿林馬玉冰 、﻿﻿趙炳賢、﻿﻿﻿陳俊明，雙十國慶籌備委員會共同主席﻿﻿﻿林炳昌，中華傳統文化協會會長﻿﻿﻿鄧灼照，駐美中華總會館總董謝躍池，美洲秉公總堂總理﻿﻿﻿周達昌，金門協勝總公會主席陳健民，金門協勝總公會書記長伍振，屋崙中華會館副主席﻿﻿﻿﻿王千龍，金山國父紀念館館長陳夏儀，中華傳統文化協會副會長﻿﻿﻿﻿余武良，美洲合勝總堂書記長╱陳潁川總堂書記長﻿﻿﻿﻿陳龍贊，市作頓溯源堂主席﻿﻿﻿﻿鄺劭源，五洲洪門致公總堂會長﻿﻿﻿﻿梁國緯，舊金市龍岡親義公所主席劉梓揚，「Walk with Hong Kong」﻿﻿﻿﻿麥家安。

五洲洪門致公總堂會長梁國緯表示，應多讓年輕一代了解歷史，了解僑務工作。（本報記者...
五洲洪門致公總堂會長梁國緯表示，應多讓年輕一代了解歷史，了解僑務工作。（本報記者／攝影）
僑務委員長徐佳青（左三）開座談會關心舊金山僑務工作。（本報記者／攝影）
僑務委員長徐佳青（左三）開座談會關心舊金山僑務工作。（本報記者／攝影）

中華民國 灣區 舊金山

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