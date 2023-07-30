矽谷辦公樓空置率 創歷史新高

2023年第二季矽谷辦公樓空置率大幅上升，創歷史新高。（記者葛歆睿 / 翻攝）

2023年第二季度，矽谷 辦公樓空置率大幅上升，創歷史新高。

根據商業房地產公司戴德梁行（Cushman & Wakefield）的最新報告，包括聖他克拉拉縣和佛利蒙市在內的矽谷地區辦公樓空置率在4至6月的第二季度達到21.6%，超過了2008年經濟危機後在2010年第一季度創下的峰值19.1%。

根據戴德梁行統計，今年1至3月矽谷的辦公室空置率為18.4%。拉高辦公樓空置率的主要是南灣幾個最疲軟的市場，它們的空置率增長幅度明顯超過矽谷整個地區。

聖荷西 市中心空置率達到29.9%，遠高於2010年第三季度25.1%的峰值；山景城的26.2%，超過2022年第三季度創下的上一次峰值20.5%；聖荷西機場區域的空置更是已經率飆升至42%，而2022年第三和第四季度創下的峰值是37.7%。

不過報告也顯示，聖他克拉拉市的空置率雖然高得離譜，達到了32.5%，但低於2022年7月至9月第三季度創下的空置率紀錄36.7%。

根據戴德梁行的報告，第二季度矽谷總體空置辦公室面積總計1970萬平方呎，比第一季度的1650萬平方呎增長了19.4%。報告指出，導致這一增長的原因之一是出租空間的增加。包括位於聖荷西市中心Park Ave 200號、總面積達96萬5千平方呎的辦公樓落成竣工。戴德梁行認為，少數正在尋找辦公室的潛在租戶可能會更傾向在較新的辦公樓，這會降低舊辦公樓的吸引力。

儘管科技行業不斷裁員 ，但矽谷的未來仍然比其他地區更加光明，戴德梁行在報告中表示，「雖然軟體領域的大規模裁員潮和經濟低迷會影響所有行業，但由於矽谷專注於硬體、半導體和技術基礎設施等關鍵行業，因此周期的影響可能會減弱。」