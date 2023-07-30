我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州空軍工程師將無線電設備帶回家 危及17處設施通訊

加州房貸月付4332元 創新高

矽谷辦公樓空置率 創歷史新高

記者葛歆睿 / 南灣報導
2023年第二季矽谷辦公樓空置率大幅上升，創歷史新高。（記者葛歆睿 / 翻攝）
2023年第二季矽谷辦公樓空置率大幅上升，創歷史新高。（記者葛歆睿 / 翻攝）

2023年第二季度，矽谷辦公樓空置率大幅上升，創歷史新高。

根據商業房地產公司戴德梁行（Cushman & Wakefield）的最新報告，包括聖他克拉拉縣和佛利蒙市在內的矽谷地區辦公樓空置率在4至6月的第二季度達到21.6%，超過了2008年經濟危機後在2010年第一季度創下的峰值19.1%。

根據戴德梁行統計，今年1至3月矽谷的辦公室空置率為18.4%。拉高辦公樓空置率的主要是南灣幾個最疲軟的市場，它們的空置率增長幅度明顯超過矽谷整個地區。

聖荷西市中心空置率達到29.9%，遠高於2010年第三季度25.1%的峰值；山景城的26.2%，超過2022年第三季度創下的上一次峰值20.5%；聖荷西機場區域的空置更是已經率飆升至42%，而2022年第三和第四季度創下的峰值是37.7%。

不過報告也顯示，聖他克拉拉市的空置率雖然高得離譜，達到了32.5%，但低於2022年7月至9月第三季度創下的空置率紀錄36.7%。

根據戴德梁行的報告，第二季度矽谷總體空置辦公室面積總計1970萬平方呎，比第一季度的1650萬平方呎增長了19.4%。報告指出，導致這一增長的原因之一是出租空間的增加。包括位於聖荷西市中心Park Ave 200號、總面積達96萬5千平方呎的辦公樓落成竣工。戴德梁行認為，少數正在尋找辦公室的潛在租戶可能會更傾向在較新的辦公樓，這會降低舊辦公樓的吸引力。

儘管科技行業不斷裁員，但矽谷的未來仍然比其他地區更加光明，戴德梁行在報告中表示，「雖然軟體領域的大規模裁員潮和經濟低迷會影響所有行業，但由於矽谷專注於硬體、半導體和技術基礎設施等關鍵行業，因此周期的影響可能會減弱。」

矽谷 聖荷西 裁員

上一則

泰勒絲南灣演唱會 破了李維球場宵禁令

下一則

加州房貸月付4332元 創新高

延伸閱讀

Sophie Tsang分析23年七月矽谷市場動態

Sophie Tsang分析23年七月矽谷市場動態
布魯金斯研究院：AI快速發展 恐加劇矽谷貧富差距

布魯金斯研究院：AI快速發展 恐加劇矽谷貧富差距
台灣證交所矽谷招商 鼓勵在美台商回台上市

台灣證交所矽谷招商 鼓勵在美台商回台上市
研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距
台灣證交所到矽谷招商 鼓勵海外公司回台上市

台灣證交所到矽谷招商 鼓勵海外公司回台上市

熱門新聞

王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
街貓在李景蘭的後院好像當自己家，或坐或躺的等著放飯。（李景蘭提供）

鄰居一口氣丟了20隻貓 善心華人成為貓媽媽

2023-07-26 17:21
圖為屋崙捷運上的乘客與執勤人員。（Paul Kuroda供圖）

3個月7人… 灣區捷運上吸毒過量死 人數續增

2023-07-26 02:20
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸