薪少人缺 凱撒醫療員工示威抗議

幾十名醫護人員聚集在舊金山安薩維斯塔社區凱撒醫療中心門前大聲疾呼，這家醫療巨頭與其員工正處於工作契約談判中。（美聯社）

27日上午，幾十名醫護人員聚集在舊金山 安薩維斯塔（Anza Vista）社區凱撒醫療中心（Kaiser Permanente San Francisco Medical Center）門前示威抗議，這家醫療巨頭與其員工正處於工作合約談判中。

該次示威活動是本周在全國範圍內舉行的更大規模抗議活動的一部分，代表著8萬5000多名員工的凱撒醫療工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）呼籲，為仍在疫情 後續中掙扎的員工提供更好的人員配備和更高的工資。

西蒙斯（Treena Simmons）在凱撒擔任骨密度技術員已近20年，疫情期間，病人預約量減少了，但一旦病例量開始增多，情況恢復到半正常狀態，由於無人幫忙，西蒙斯就會被大量的預約淹沒。「在 COVID-19 之後，我們失去了很多員工和工作人員。這裡太可怕了。」她說。

凱撒公司的供應鏈 技術員桑切斯（Raul Sanchez）指出，疫情期間由於供應鏈癱瘓，確保醫院有足夠的物資供應已經很困難了；但現在人手少了，要確保醫院有足夠的物資供應就更難了。

凱撒的員工尤其擔心人手短缺對病人護理的影響。由於人手減少，病人等待的時間更長，而現有的工作人員往往已經疲憊不堪。

Edith Hurtado過去7年一直是凱撒的一名醫療助理，幾個月前她剛剛體驗了病人的角度。「我兒子得了腦震盪，我不得不帶他去急診室，」她說，「我們等了一個半小時。」

該聯盟的主要訴求之一，是要求凱撒雇用一萬名新員工，以加強人員配置。在凱撒26日發布的一份新聞稿中，這家醫療巨頭宣布它正在這方面取得進展。

該公司表示：「迄今為止已經取得了巨大進展，凱撒醫療通過不懈的努力已經填補了6500多個職位，並正在積極招聘以填補剩餘職位。」

該公司指出，這些職位包括醫療助理、執業和職業護士、藥房技師、註冊護理助理和放射技師等。

但工資也成為工人們面臨的一個緊迫問題，尤其是在生活成本愈來愈高的舊金山。

桑切斯說：「我是土生土長的舊金山人，所以我知道這有多難，生活成本上升了很多。」

凱撒堅持認為，目前的員工工資 「具有市場競爭力」，其 「理念是提供高於當地市場的薪酬（多達10%），以吸引和留住最優秀的員工」。

聲明最後說：「鑒於雙方在談判過程中所處的位置，聯盟在現階段進行抗議，顯然不是為了引起對人員配置的關注，而是試圖製造談判籌碼。」

下一次談判會議定於8月1日舉行，目前尚未宣布進一步的抗議行動。