為舊金山實現平衡預算

布里德簽署舊金山預算案。

親愛的讀者們：

剛過去的星期三，我簽署了本市兩年平衡預算 案，該預算案實現了舊金山 的重要優先事務，包括提供一個清潔和安全的城市，推動本市經濟復甦，應對市內芬太尼危機，為所有居民創造繁榮發展的機會，並確保居民有一個安全和可負擔的地方作息。

我們彌補了近7.8億元的巨額赤字，這意味著我們作出了許多艱難的決擇，但我相信，隨著舊金山繼續從過去幾年的挑戰中復甦，這預算案將使舊金山朝著正確的方向前進。

警力配備

安全始於一個人手配備齊全的警察部門，以滿足所有社區的需求。目前，我們正在努力解決舊金山警力不足的問題，並已初見成效。雖然警員人數仍遠低於舊金山選民規定的最低人員配備水平，但對警察局工作的申請興趣已顯著增加：

●申請人數在疫情期間急劇下降後，已恢復到2018年的水平

●本屆警察學員訓練班為三年來人數最多

●去年退休人員減少了30%

通過這份新預算案，我們將撥款於更多的警務人員，以及警務替代方案以幫助騰出警方人手以專注於處理犯罪和安全問題。

市長表彰月度優秀警察。

毒品市場最新情況

本地、州和聯邦機構正繼續合作，以搗毀田德隆區和南市埸地區周圍的露天毒品市場。這些優先事務包括逮捕毒品銷售者、打擊公共吸毒、解決贓物銷售和無牌販賣問題。

今年，僅田德隆區警察分局的警員就加大了執法力度，截至7月中旬共逮捕502 人，而2022年全年共逮捕566人。警方檢獲了77公斤芬太尼，比2021年同期檢獲的數量多出541%。

我們正繼續執法，以阻止在公共場所吸毒 ——191人被捕或被票控。只有 27% 的人被確認為舊金山居民，這意味著在我們的街道上，很多人都是來自舊金山以外的地方。我們每天都積極主動地提供服務，我們還為那些被拘留在監獄內的人士提供服務。我們希望幫助有需要人士，但不能任由他們在街上情況惡化。

遊民：1000人進入庇護 所

在2019至2022年期間，舊金山的無家可歸者人數減少了 15%，我們將繼續努力，在此基礎上再接再厲。主計長最近的一項研究表明，在全國所有同級城市中，舊金山的無家可歸者人均住房單位數量位居第二，人均庇護所數量位居第三。我們的新預算為進一步擴大住房和庇護所提供了撥款。

我們的無家可歸者外展工作人員外出為札營人士提供庇護和服務，就在上周，他們將今年內第1000 個人安置到了庇護所。包括醫護人員、社工、清潔人員和警察在內的外展團隊通力合作。這是一項艱苦的任務，我們都應感謝他們所做的一切努力。

可負擔房屋

我們需要在全市的各個社區為各收入水平的居民提供更多住房。這包括更快地興建和批准更多可負擔房屋。得益於我們優先考慮的工作以及幫助簡化這些項目的州法律，舊金山在批准和興建可負擔房屋方面取得了重大進展。

目前，在100%可負擔房屋項目中，有近2000間可負擔房屋單位正在建設中。這些住房遍布舊金山市的各個社區，包括南市場、田德隆、列治文、Haight、灣景/獵人角等。

過去一周，我們還通過了修改建屋收費的立法，以建造更多住房，並提供更多可負擔房屋資金。我們還宣佈了分別在米臣區及市政中心的兩個新教育工作者住房項目。這兩個項目將加入我們的第一個項目，而該項目目前正在日落區施工。

經濟復甦

我們一直在努力振興市中心，包括修改現有法律，使改建或填補空置空間變得更容易；改革我們的稅制，以吸引新企業；以及提供優先保證市內安全和清潔的預算案。

作為這一策略願景的一部分，我們還必須想得更遠。上周，我要求市政府、學區和市立大學對我們所有房地產資產和需求進行評估，並思考如何利用空置的辦公空間投資於市內復甦。其中一個例子是，我們是否可以將市政府工作人員遷入一棟空置的辦公大樓，然後將現有的一棟公共舊辦公大樓改造成一個新的住房項目？

我還要求加州大學董事會考慮在市中心開設一個新的加州大學校區。我們的市中心充滿了住房、實驗室、教室等潛在空間。

全民機會啓動儀式

我們深明為年輕人提供機會的重要性。上周，我們慶祝了本年的「全民機會」計畫，標誌著該計畫自2018年啓動以來的第五年。這個暑期項目為學生提供帶薪實習和實際工作經驗，讓舊金山的年輕人有能力探索、創造和拓展自我潛能。

每年有3000多名13-24歲的青少年申請成為計畫實習生和研究員。計畫至今已支持了1萬多實習機會，約95%的申請者是有色人種青年。我們正在建立長期的世代變革，解決影響市內社區的根本問題，而其中的一部分就是從確保金錢不會成為年輕人成功的障礙開始。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！