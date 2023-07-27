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生殖自由聯盟州長會議 承諾加強墮胎護理

記者劉先進／舊金山報導
由美國州長組成的無黨派的生殖自由聯盟舉行首屆州長級會議。與會者重申，共同努力，捍衛居民為的生殖自由。（州長辦公室供圖）
由美國州長組成的無黨派的生殖自由聯盟舉行首屆州長級會議。與會者重申，共同努力，捍衛居民為的生殖自由。（州長辦公室供圖）

由美國州長組成的無黨派的生殖自由聯盟（Reproductive Freedom Alliance）本周在加州舉行首屆州長級會議。與會州長分享了各自州的進展和最佳實踐和做法，並重申了他們的承諾，即在去年夏天羅伊訴韋德案被推翻後，共同努力為生殖自由築起一道防護牆。

州長們還聽取了來自全國各地生殖健康醫療服務提供者的情況介紹，瞭解自美國最高法院推翻憲法規定的墮胎權以來的一年中，數百萬人在醫療服務方面面臨的新挑戰和障礙。無數的醫療服務提供者被迫調整他們的做法，以適應不斷變化的法律環境，而那些生殖自由受到保護的州的醫療服務提供者，則在努力應對來自外州患者激增的問題，以及幫助人們在遠離家鄉時，面對基本醫療服務所帶來的情感傷害。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示， 長期以來，加州一直是希望的燈塔和生殖權利的領導者，但不能依靠單打獨鬥。對生殖保健的攻擊正在全國各地發生，這不僅迫使患者需付出很高代價以獲得基本的醫療保健，而且也損害了嬰兒和母親的健康和福祉。他以能成為這個州長聯盟的一員為榮，作為一道重要的防護牆，抵禦一再對人們的基本權利和基本醫療保健的極端攻擊，「我們將繼續採取行動保護人們的生殖自由，我們不會退縮」。

明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）說，當全國其他州切斷婦女獲得醫療服務的途徑時，明州已經並將繼續自豪地捍衛生殖自由。通過分享最佳實踐，並與醫療服務提供者密切合作，生殖自由聯盟正在努力確保所有美國人都能獲得應有的醫療保健服務，無論他們生活在何處。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)說，自由女神像矗立在紐約港口，紐約將始終成為需要墮胎護理者的安全港灣。自多布斯訴傑克遜婦女健康組織案判決以來，該州已經採取了重大措施來保護紐約州居民的生殖權利，從通過保護患者和醫生的新法律，到投資3000萬設立新的墮胎者支持基金。她將與其他支持墮胎的州長一道，竭盡全力確保全美婦女能夠更好地獲得安全、合法的墮胎護理。

加州州長紐森說，將繼續採取行動保護人們的生殖自由。（記者劉先進／攝影）
加州州長紐森說，將繼續採取行動保護人們的生殖自由。（記者劉先進／攝影）

墮胎 加州 紐約州

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