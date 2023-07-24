結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

日前有好市多 （Costco ）員工在網上分享客人最討厭的多個行為，諸如結帳前放棄物品、留下購物車去找商品、翻遍產品架以獲得最好的、試圖退回不該退的產品、從員工的庫存車上拿走東西等5大行為，試問華人 占幾樣呢？有華人表示，最讓同胞側目的行為就是在華人區聚集的好市多超市，個別華人要翻遍好幾層貨架，只為找到「最好的」那一盒。

最招人煩行為第一名就是結帳前放棄產品。很多好市多員工在Reddit帖子中透露，他們最大的抱怨是顧客在結帳前丟棄不想要的產品，尤其是冷藏或冷凍物品。這不僅為員工增加工作量，且有損壞商品的風險。如果客人確實沒有時間將產品放回到原來的位置，請禮貌告訴收銀員不想要這個商品。

排名第二是留下購物車去取商品。在好市多，很多人把手推車隨手留在過道或某個地方去買別的東西，但這麼做會導致交通堵塞。

排名第三的是翻遍產品貨架以找到「最好的」。每個消費者都希望自己的錢物有所值，但是實際上這麼做獲得的差異是有限的，為員工製造的混亂則是無限的。在第一層挑選還算可以，因為所有東西都放在同一個托盤上。但往下挖得更深則是過分的，只會增加員工的工作量。雖然許多商店使用先進先出系統，這意味著較舊的產品將位於陳列的前面，但好市多周轉率很高，所以客人不太可能在同一批次商品中發現產品之間的重大差異。

華人李小姐對翻遍貨架也表示反感，她指出，每次去好市多蔬果區常看到華人在貨品中翻找，不僅是翻找一層，還把第二層第三層的貨品也翻出來，最誇張一次是一名華人男子幾乎把貨架上下七、八層所有的蘑菇都翻了一遍，最後才心滿意足選了一盒4.99元蘑菇離開。看他翻找的模樣，還以為他是好市多工作人員在理貨。現場也有其他族裔投來側目的眼光，但那男子老神在在，毫不在意，還不時和身邊的人交流經驗。

從員工的庫存車上拿走東西，也是不受歡迎的行為。好市多前員工Psychoelectrickitty寫道，當他在為鬆餅添加貨物時，人們會在他在身邊圍繞，等到他轉身從車中拿更多鬆餅時，人們就會試圖搶走它們。他知道人們這樣做是認為這些新添置的比已上架的更新鮮，但實際上是同時製作的，只是一時沒有空間儲存。

好市多的退貨在華人區也常是被討論的話題，曾有華人將吃過的西瓜拿到櫃檯去退，還被拍成視頻。其實試圖退回不該退回的商品，會讓好市多員工很生氣，甚至可能會導致會員資格被撤銷。有人把吃掉一半、發霉、過期產品拿去退貨，違背了好市多的寬鬆的退貨政策。因此，在涉及退貨時請自制。

華人金女士最近拿一包未開封堅果拿去退貨，但是已經過期了，經員工提醒，她才知道。雖然還是以禮品卡的形式退償，但她覺得還是不要濫用退貨政策。