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舊金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶

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金山華埠美食節 人潮湧入

記者劉先進 ／舊金山報導
華人夫婦陳偉澤（右）、張麗潔（左）在現場享用美食。（記者劉先進 ／攝影）
華人夫婦陳偉澤（右）、張麗潔（左）在現場享用美食。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山社區青年中心（CYC）主辦的華埠美食節，22日在天后廟街（Waverly Pl）舉行。舊金山市長布里德在現場的美食攤位前流連忘返，她說，最喜歡的食物是椒鹽雞翅和韭菜餃子，且草莓檸檬水的味道也很好。一家奶茶攤位的工作人員介紹，2小時內銷售400杯奶茶，生意爆好。

華埠美食節由舊金山經濟勞動力發展辦公室贊助。布里德、市議長佩斯金、州眾議員丁右立代表伍玉珍、估值官郭華健、社區青年中心董事會主席麥浩妍（Jaynry Mak）、執行總監溫靜婷（Sarah Wan）、舊金山經濟勞動力發展辦公室項目經理方瀅（Kitty Fong）等一眾官員與社團代出席了活動。

上午11時許，天后廟街封住街道，現場美食飄香，人流湧動。社區青年中心的義工在攤位上忙個不停，不少顧客排長隊購物。當天推出特別優惠服務。消費者用12元購買一張餐券，可分別在甜點、主菜、小食和飲品攤位前各選一樣，總計四份，不少顧客嘗鮮。溫靜婷表示，共售出800張餐券，反應頗為強烈。

在萌茶茶攤位前，2小時就售出400瓶各種水果茶，排隊的人絡繹不絕。另一家地鐵站奶茶攤位，第一批50份麻油手撕雞，不到1小時搶購一空。70多歲的華人夫婦陳偉澤、張麗潔，帶著兒子、女兒和孫子，一行10人到現場享用美食。兩人表示，最喜歡吃椒鹽雞翅，這也是他們疫情後首次出來參加類似活動。

布里德一路走，一路品嘗美食。她讚不絕口地說，喜歡的食物頗多，包括椒鹽雞翅、餃子和草莓檸檬水。「麵條好吃，食物美味，選擇很多，你不會吃虧的。」她還開玩笑叮囑同行媒體，「別拍我吃東西瘋狂的樣子！」

她表示，根據審計官員的報告，今年第一季度，華埠的稅收增幅達到23%，增幅為全市所有社區中最高，大多數社區的增幅低於20%。市府也為小企業提供頗多補助金，推動經濟復甦，「這意味著商家和來自世界各地的遊客都在這裡觀光旅遊，每個人都有美好的體驗。」

之前有人匿名舉報華埠遮陽棚違規，包括華埠、列治文區、田德隆區、內日落區等300多戶商家接到罰款通知。布里德說，商戶只需要到建築物檢查局申請，就能獲得符合規範的許可證。此外，市府也針對存在的問題，為華埠殘疾人通道提供支持。「我們投資於支持企業走上正確的道路，與中華總商會合作，根據投訴改善一些條件。我們為這一地區想要開業的新企業，提供建設方面的支持，並為陷入困境的企業提供一些過橋資金。市府也給一些陷入困境的企業提供資源，因為中央地鐵對這一地區的企業產生重大影響。」

麥浩妍說，過去數年，小商業經營頗為困難，謝謝市長和市議長的大力支持，這對復甦經濟頗為重要。

華埠美食節22日舉行。市長布里德（右三）、市議長佩斯金（左三）等參加。（記者劉先...
華埠美食節22日舉行。市長布里德（右三）、市議長佩斯金（左三）等參加。（記者劉先進／攝影）
華埠美食節22日舉行。（記者劉先進／攝影）
華埠美食節22日舉行。（記者劉先進／攝影）
華埠美食節22日舉行，市長布里德對食物讚不絕口。（記者劉先進／攝影）
華埠美食節22日舉行，市長布里德對食物讚不絕口。（記者劉先進／攝影）
華埠美食節22日舉行。（記者劉先進／攝影）
華埠美食節22日舉行。（記者劉先進／攝影）

華埠 舊金山 地鐵站

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