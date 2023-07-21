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舊金山社區大使拔刀與民衝突 市府將追究

編譯組／舊金山20日電
舊金山市議會議長佩斯金（右）表示，將聯絡布里德市長（左）辦公室等市府機構，調查日前發生的舊金山社區大使執勤時的用刀事件。（美聯社）
舊金山市議會議長佩斯金（右）表示，將聯絡布里德市長（左）辦公室等市府機構，調查日前發生的舊金山社區大使執勤時的用刀事件。（美聯社）

舊金山市府官員正在調查一起事件。該事件中，一名由市政府付薪的社區大使（community ambassador）在工作時與一名市民激辯，過程中似乎拿出了一把大刀。

舊金山市議會議長佩斯金 (Aaron Peskin) 日前對傳媒說，14日拍攝並發布在網上的這兩段視頻「非常令人擔憂」。視頻描述了上述爭辯，以及非牟利組織「都市煉金術」(Urban Alchemy)聘用的社區大使與市民發生的衝突。佩斯金呼籲市政府確保該組織履行其合同列明的職責。

「都市煉金術」社區大使的主要職責是清理街頭垃圾、減少吸毒過量現象、阻止毒品活動以及遊民在人行道上搭建帳篷。

兩則視頻由民眾皮茨(Charles Pitts)拍攝並上傳至 YouTube ，視頻還記錄了無家可歸者與執法人員、保安人員或市府工作人員之間的其他事件。

其中一段視頻顯示，一名社區大使與一名准備離開第七街和市場街拐角處的男子交談時，從腰帶上取下一把大刀。視頻中可聽到這名男子問：「我做錯了什麼？」。第二段視頻中，皮茨與多位社區大使為上述事件發生爭論。這些視頻送上網後，引起市議員注意。

第一段視頻似乎顯示：社區大使違反了舊金山相關法律和「都市煉金術」的政策。社區大使儘管履行警察的某些職責，但不得持有武器。舊金山法律禁止任何人上街時攜帶隱藏的武器，包括任何類型的刀具。

「都市煉金術」19日表示，將嚴肅對待任何暴力事件，事情發生後已立即將涉事社區大使調離現職，等待內部調查，但沒有透露完成調查的具體日期。

「都市煉金術」是一家總部位於舊金山的非牟利組織，截至去年，該組織已在全國多個城市雇用了1000多名員工，其中大多數人曾因各種原因被關入監獄。在舊金山，該組織從市政府獲得了數百萬元的合同來管理無家可歸者收容所、對撥打911報警電話者提供不需出動警力的服務，以及在市中心派出社區大使。

佩斯金觀看了相關視頻並與皮茨見面。他表示，將聯繫布里德市長辦公室，以及負責監督社區大使撥款的舊金山就業暨發展辦公室，還有緊急事件管理局。他還表示，將尋求追究「都市煉金術」的責任，並考慮為這起事件舉行公聽會。

舊金山 就業 監獄

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