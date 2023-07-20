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屋崙市長最低漲幅加薪通過 年領21.6萬 反對派改觀稱讚

編譯廖宜怡／綜合報導
屋崙市議會依照市長盛桃的請求，降低了她的加薪幅度。（電視新聞截圖）
屋崙市議會依照市長盛桃的請求，降低了她的加薪幅度。（電視新聞截圖）

正如預期，屋崙市議會18日深夜以6比2的票數，通過以法律規定的最低漲幅，為市長盛桃（Sheng Thao）加薪。

屋崙市議會將為盛桃加薪約1萬3000元，這是屋崙「城市憲章」（City Charter）要求的最低漲幅。加薪後，盛桃的年薪將提高為21萬6000元，與她昨日呼籲市議會批准的金額相當。

盛桃在上任頭六個月內經歷了多次政治危機，包括於2月解雇警察局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong），以及運動家棒球隊（Oakland A's）的出走。這些事件讓部分人士質疑她的執政能力。

盛桃提出降低加薪幅度的要求，並做出退還超出薪資的承諾，贏得了一些政治對手的肯定，包括當地的全國有色人種協進會（NAACP）。在去年市長選舉結果出爐後，全國有色人種協進會屋崙分會曾支持重新計票。

市議會18日還考慮修改「城市憲章」，以便將來改由獨立的公共道德委員會（Public Ethics Commission），而非市議會來批准市長的薪資。這個問題可能會在明年交由選民決定。屋崙市府律師和市府審計長的薪資，目前是由公共道德委員會負責批准。

市議員法夫（Carroll Fife）說：「其他市府官員的薪資之所以不由市議會決定，而是由公共道德委員會決定，正是為了避免我們現在所經歷的事。」他指的是公眾過去一周對市長薪資結構的監察。

儘管盛桃最終獲得最低漲幅加薪，她的年薪在加州市長中仍高居第四位，僅次舊金山、洛杉磯和聖地牙哥的市長。

全國有色人種協進會18日原本安排了抗議活動，反對市議會為盛桃加薪7萬5000元。但在盛桃發出只拿最低漲幅薪資的聲明後，該會給予了讚揚。盛桃在解雇警察局長阿姆斯壯時，全國有色人種協進會曾強烈批評，要求盛桃讓阿姆斯壯復職。

全國有色人種協進會屋崙分會會長亞當斯（Cynthia Adams）說：「如果我沒記錯，這是全國有色人種協進會第一次這麼久沒有和市長見過面。我很欣慰她所做的事，因為她將社區福祉置於她的個人利益之前。」

屋崙 加州 亞當斯

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