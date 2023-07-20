新變種芬太尼更危險 「賽拉嗪」現蹤舊金山 釀15死

舊金山街頭發現更危險的新型芬太尼。（美聯社）

根據法醫最新報告，在舊金山 去年發生的數十起吸毒過量死亡病例中，發現了一種危險的新型芬太尼（fentanyl），即氟芬太尼（fluorofentanyl），出現在45例死亡病例中。令人擔憂的是，在15例死亡案中還發現一種名為「賽拉嗪」（Xylazine，俗稱tranq）的新興街頭毒品 ，是非人類使用的獸用鎮靜劑。另外在12個案例中發現了其他不同種類的芬太尼。所有tranq案例中，都含有芬太尼。

報告說，這種鮮為人知的氟芬太尼多年來已在美國其他地方造成多人死亡，但這是西海岸首次記錄到這種形式的芬太尼；表明此款新型毒品正在橫跨美國，類似於幾年前芬太尼從東部向西部遷移情形。專家表示，新發現並不令人驚訝，並呼籲舊金山在應對今年已造成的400多人死亡的毒品危機時，必須提高對該市毒品供應的警惕性。

2020年開始，超強鴉片類藥物芬太尼在街頭大肆泛濫，同時新的合成藥物也被大量投放市場，該市已經在竭力阻止芬太尼的流動。

今年是舊金山自2020年以來死亡人數最多的一年，從1月到6月，共有406人死於意外藥物過量。其中九起涉及 tranq。人們不僅擔心它的藥效，還擔心它會在使用者身上造成開放性潰爛傷口，導致吸毒者需要截肢，聯邦政府已就此發出警告。

法醫辦公室說，他們不知道今年有多少死亡案例涉及氟芬太尼，因為目前沒有能力進行這種檢測 。

據聯邦疾病防治中心（CDC）稱，氟芬太尼在20世紀60年代被用於研究，1986年被列為非法麻醉品。衛生部門說，由於非法芬太尼不受管制，由此會產生芬太尼類似物，這種類似物與醫藥級芬太尼只有幾個分子的差別。

毒癮醫學專家稱，這些發現要求採取更有力的公共衛生行動，包括定期進行毒品檢測和檢查，以了解供應情況，以及向公眾發出毒品警報，使其了解相關風險並減少用藥過量導致的死亡。

衛生部門18日表示，其工作重點仍然是預防所有芬太尼相關藥物的用藥過量，包括擴大住院治療床位和獲取丁丙諾啡和美沙酮等戒毒藥物、讓非致命性用藥過量的個人參與服務或治療、街頭參與團隊繼續開展外聯活動，以及廣泛分發可逆轉用藥過量的藥物。