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張育成灣區出戰 平台灣球員出賽紀錄

記者孫愛薇 / 南灣報導
Eric與太太Tiffany、女兒Ann、媽媽Sharon，一家四口全員出動觀賽表達支持，舉牌畫面透過大螢幕轉播受到多家台灣電視與平面媒體的報導。(受訪者提供)
Eric與太太Tiffany、女兒Ann、媽媽Sharon，一家四口全員出動觀賽表達支持，舉牌畫面透過大螢幕轉播受到多家台灣電視與平面媒體的報導。(受訪者提供)

目前美國職棒大聯盟唯一的台灣球手，同時也是被球迷號稱為「國防部長」的張育成，17日隨紅襪隊對陣屋崙運動家，讓他難得來到舊金山灣區球場。這場出賽也讓張育成的美國職棒大聯盟出賽場數來到219場，追平前台灣大聯盟旅美球星陳偉殷的紀錄。破紀錄的出賽場面，引起灣區球迷的熱烈支持，紛紛製作看板或是刊登球場看板表達支持。旅美巡演中的台灣原聲合唱團也抵達比賽現場，表達他們對張育成的支持與熱愛。

前來觀賽的台灣球迷Eric帶著一家四口，太太、小孩與媽媽一起前來為「國防部長」加油打氣。他表示，之前很羨慕在台灣的球迷能參與在台灣舉辦的棒球經典賽。看到張育成現場的優異表現，也知道張育成一個人在美國奮鬥很辛苦，所以決定如果張育成本季有機會先發來灣區，一定要親自去為他加油。當他知道這幾天是本季唯一一次紅襪隊來訪運動家，就立馬買票帶全家人來觀賽。

為了支持台灣棒球好手張育成，Eric一家還興起製作看板的想法。全家大概花了一個多小時製作看板，用了孩子的彩色筆增加色彩。但是支持看板一度在進場時被安檢人員攔下。安檢人員以為這是抗議牌，質疑看板內容，不肯放行。所幸最後獲准成功放行進入球場，一家人才能在球場中大力為張育成加油打氣。而他們高舉支持看板的畫面，也登上台灣電視媒體多家轉播。

Eric說道，「『國防部長』一個人在美國奮鬥，這對許多在美國求學或討生活的台灣人來說，都是一種激勵。希望他知道他的努力都有被看見，也希望他能保持健康，繼續在大聯盟拼搏。我們會一直給他加油。」

這場台灣球員在大聯盟創歷史紀錄的一場球賽，正在旅美途中的台灣原聲童聲合唱團也一同參與，來自南投縣偏鄉布農族部落的合唱團孩童，在球場大聲為同為原住民的張育成球員加油。由全團員大聲喊出的「張育成加油！張育成我愛你！」吸引張育成的注意， 引起他回首向合唱團揮手致意，讓小團員們高興的驚叫不已。

T-League北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文哲，也是促成這次台灣原聲童聲合唱團觀賽的主要人物之一，安排合唱團的購票、座位安排以及賽前與美國原住民的互動活動，甚至讓屋崙大聯盟棒球場大看板刊出「T-League與台灣原聲合唱團，為張育成加油！」的字樣。

張育成在17日的比賽中擔任第九棒游擊手，助波士頓紅襪以七比零大勝屋崙運動家。大聯盟出賽次數平台灣球員紀錄，難得的歷史紀錄畫面，讓現場的台灣球迷熱烈參與，驚喜不斷。

台灣原聲童聲合唱團觀賽登上球場大螢幕轉播。(受訪者提供)
台灣原聲童聲合唱團觀賽登上球場大螢幕轉播。(受訪者提供)
T-League北美台灣一級棒聯盟透過球場大螢幕表達對張育成的支持。(受訪者提供...
T-League北美台灣一級棒聯盟透過球場大螢幕表達對張育成的支持。(受訪者提供)
張育成大聯盟出賽數平台灣球員紀錄，難得的歷史紀錄畫面，讓現場的台灣球迷熱烈參與，...
張育成大聯盟出賽數平台灣球員紀錄，難得的歷史紀錄畫面，讓現場的台灣球迷熱烈參與，驚喜不斷。(受訪者提供)
大聯盟出賽數平台灣球員紀錄，難得的歷史紀錄畫面，令現場的台灣球迷驚喜不斷。(受訪...
大聯盟出賽數平台灣球員紀錄，難得的歷史紀錄畫面，令現場的台灣球迷驚喜不斷。(受訪者提供)

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