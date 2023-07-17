灣區降溫前 還有一波熱浪 這些地方飆破百度

灣區15日經過炙熱高溫後，不少地區16日仍出現百度高溫。(Getty Images)

根據國家氣象局，灣區 經過連續幾天高溫 炙熱之後，16日清晨已出現涼轉跡象。雖然灣區大部分地區16日仍出現近華氏百度高溫，地方衛生局紛紛發出高溫警報，然灣區上空雲層移動情形顯示，連續數日的炙熱高溫將暫時離去。

國家氣象局專家梅勒 (Matt Mehle) 16日上午指出，灣區天氣已開始轉變，帶來高溫的高氣壓開始東轉，取而代之的是來自太平洋西北方的低氣壓，這道低氣壓將造成灣區氣溫下降。

梅勒表示，灣區大部分地區16日氣溫將比15日低3至5度，而且這些地區17日氣溫將繼續下降3至5度。18日時，灣區平均氣溫將回到7月初情況，即夜間氣溫在40至50度之間，日間高溫大約80餘度。

雖然如此，灣區15日經過炙熱高溫後，不少地區16日仍出現百度高溫。灣區大多數地區15日晚間氣溫降至60餘度至70餘度。雖然灣區許多地區15日高溫破百，梅勒表示，灣區15日高溫並沒創下新高紀錄。

根據國家氣象局，灣區16日最高溫將出現於康曲柯士達縣的布倫特伍德 (Brentwood)，當地最高溫將飆到108度，布倫特伍德15日高溫亦達104度。東灣阿拉米達縣溫度最高城市為利佛摩 (Livermore)，當地15日最高溫為104度，16日高溫將達102至104度。南灣夏季最高溫經常出現於莫甘山 (Morgan Hill) ，當地15日、16日最高溫分別為100度與98度。

灣區其他地區16日最高溫普遍下降，核桃溪市 （Walnut Creek) 15日最高溫飆到98度，16日可望降至92度，聖荷西最高溫將從15日的92度降至16日的90度。其他地區16度最高溫也稍微下跌，中半島的聖馬刁市降至80度，屋崙與舊金山分別降至78度與70度。

然而高溫地區，16日高溫繼續持續，如布倫特伍德與利佛摩在來自沙加緬度谷高溫氣流影響下，16日仍維持三位數高溫。沙加緬度谷16日高溫為107度。

中谷地區最高溫將達110度，如佛萊斯諾 (Fresno) 最高溫達111度。加州 風景名勝死谷 (Death Valley) 預測將創下地球最高溫紀錄131度，吸引不少慕名前來的好奇觀光客，然而當地16日最高溫仍維持在127度。

氣象專家指出，17日之前，灣區民眾必須注意充分飲水，限制在高溫下過度運動，氣象局於15日上午11時發出的高溫警報，持續到16日晚間11時。

梅勒另外指出，金門大橋以北地區，由於高空風向南轉，可能引進來自南加州的濕氣，引發雷電交加暴風雨。