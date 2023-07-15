舊金山旅遊業復甦 中國旅客遲遲未來 人數僅疫前1/5

舊金山國際旅遊業復甦。但中國旅客遲遲未回歸。（美聯社）

在舊金山 努力從COVID-19疫情 中恢復的同時，旅遊業者對舊金山重新成為世界各地遊客的目的地充滿希望。根據一份市主計長（city controller）的報告，6月份，舊金山的國際航空旅行達到了疫情前水平的93%，是疫情開始以來的最高水平。來自一些國家（包括許多歐洲國家）的航空旅行人數，更高於2019年疫情前的水平。

但業內專家表示，舊金山仍缺少一個關鍵的遊客群體：來自中國的人群。舊金山觀光 局（San Francisco Travel）執行長達歷山德羅（Joe D'Alessandro）說：「最大的漏洞是中國。2019年，中國旅客是我們的第一大消費市場，而今年，它還不到當時的一半。」

根據舊金觀光局提供的數據，2019年，舊金山430萬國際遊客中有51萬8000人來自中國。雖然來自墨西哥的遊客比他們多出約10萬人，但來自中國的遊客是所有群體中消費最多的，在當年國際遊客在該市消費的77億美元中，來自中國遊客的就占了12億美元。

今年，中國遊客人數預計僅為2019年總數的五分之一，消費額預計略低於4億5000萬美元。這使得該市的國際遊客消費總額從2019年的77億美元降至2023年的59億美元。

達歷山德羅說，中國的COVID清零政策在去年12月之前一直限制出境旅遊。美中之間的外交緊張局勢也抑制了中國旅客反彈。目前還不清楚這些緊張局勢何時會緩解，但他預計旅遊人數會隨著時間的推移而增加。

根據舊金山觀光局提供的數據，預計至少在未來三年內，來自中國的遊客人數不會恢復到2019年的水平。但其他群體有望彌補這一不足：到2025年，來自墨西哥、加拿大、幾個歐洲國家以及印度、韓國、台灣和日本等亞洲國家的遊客預計將超過2019年的水平，使整體旅遊水平也超過2019年的總水平。

舊金山酒店協會（San Francisco Hotel Council）總裁兼執行長巴斯蒂安（Alex Bastian）表示，中國遊客的緩慢回歸對酒店業造成了沉重打擊。根據市審計局的報告，酒店入住率和收入分別約為2019年水平的75%。他也表示，國際方面的外交進展以及對舊金山機場等本地基礎設施的持續投資，將是恢復旅遊業的良好途徑。