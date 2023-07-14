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經歷強震與疫情仍不倒 舊金山地標輪渡大廈迎125歲生日

記者李怡／舊金山報導
舊金山渡輪大廈已有125歷史。(Getty Images)
舊金山渡輪大廈已有125歷史。(Getty Images)

舊金山地標性的建築輪渡大廈(ferry building)13日迎來了125周年紀念日。眾多市民停留在輪渡廣場歡慶。舊金山市長布里德與市議長佩斯金到場祝賀，同時當天市政大廳也亮起藍色燈光以表慶祝。

舊金山市長布里德致辭，祝賀渡輪大廈125周年。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德致辭，祝賀渡輪大廈125周年。（記者李怡／攝影）

布里德表示，輪渡大廈是舊金山標誌性建築，也是為多元運輸貿易而建造。目前輪渡大廈廣場已經有40多家商家和店鋪，也成了市民遊客購物、用餐、真正體驗舊金山活力的場所之一。輪渡大廈經歷了1906年和1989年大地震以及兩次全球大流行病，仍然屹立不倒，象徵著舊金山精神。這就是為什麼要在這裡慶祝它125周歲，也提醒人們，舊金山所有的經歷和挑戰對於這個城市的發展都很重要。

舊金山市長布里德（後排中）出席慶祝活動。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德（後排中）出席慶祝活動。（記者李怡／攝影）

市議長佩斯金表示， 輪渡大廈代表著舊金山對於移民、遊客和到訪企業的歡迎，也是美麗西海岸商業中心的標誌。在125周年慶之際，他代表市議會對這一充滿榮譽的建築表示祝賀，並感謝海港局對此區域的精心照護。

現場參與慶祝的民眾。（記者李怡／攝影）
現場參與慶祝的民眾。（記者李怡／攝影）

渡輪大廈是穿越舊金山灣的輪渡站，也是北美最大的農貿集市所在地，位於內河碼頭與主幹道市場街交匯處。建築頂部是一個大型鐘樓。鐘樓在建築風格上模仿了西班牙塞維利亞建於12世紀的風向標塔鐘樓。白天，每個整點和半點，大鐘會發出「西敏寺鐘聲」。

慶祝活動上的表演樂隊。（記者李怡／攝影）
慶祝活動上的表演樂隊。（記者李怡／攝影）

這裡也是舊金山吃貨們的聚集地。這座海邊歷史建築裡有各種各樣的食品店。還有來自農場的新鮮食物，包括蔬菜水果奶製品，及剛烤好出爐的新鮮麵包、點心，精心製作的巧克力、果醬，還有最受歡迎的街頭小食如披薩、三明治等。每到周末假期，這裡也是舊金山市民最熱衷的戶外聚會遊玩場所。

舊金山 移民 蔬菜

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