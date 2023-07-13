爭取A's續留屋崙 盛桃飛西雅圖會MLB委員

盛桃向曼弗雷德展示了31份完整的文件，提供給包括曼弗雷德在內的每一位職棒聯盟的所有者。（取自盛桃推特）

屋崙 市長盛桃與美國職棒大聯盟（MLB）委員曼弗雷德（Rob Manfred）日前會面，繼續爭取將運動家隊（A's）留在該市。

根據職棒聯盟運動家（The Athletic）網站報導，上周日（9日）屋崙市長盛桃在西雅圖 一家酒店舉行的會議中表示，她向曼弗雷德提供了屋崙市為運動家隊建造新棒球場做計畫的書面證據。

盛桃說，此次會議是應她的要求舉行的。她向曼弗雷德展示了31份完整的文件，提供給每一位職棒聯盟球隊的所有者。其中詳細介紹了屋崙市為在霍華德碼頭（Howard Terminal）建造運動家隊海濱球場所做出的努力。

盛桃表示，這是兩人第一次見面。此前，他們僅通過媒體進行交談。在上月中旬盛桃曾回擊了曼弗雷德對該市建造球場計畫的消極言論。當時，曼弗雷德稱，「屋崙市從來沒有計畫在任何地點建造體育場。」盛桃立即發表聲明，稱曼弗雷德的說法「完全錯誤」。

屋崙市政府向曼弗雷德提出的計畫包括三本小冊子：一份52頁的交易文件條款介紹、一份114頁的霍華德碼頭設計指南以及一份120頁的初步開發計畫，其中包括詳細的地圖、建築和設施。霍華德碼頭球場將成為運動家在耗資120億元開發項目的一部分，而在拉斯維加斯，運動家球隊只能獲得一個價值15億元的可伸縮屋頂公園。

盛桃在給曼弗雷德的信中寫道：「屋崙市已經提出了一項具體提案，」並相信「已經非常接近與運動家隊目前的所有者達成協議。」市政府官員表示，他們在提交該提案後的五天，運動家隊宣布他們和拉斯維加斯已簽訂一項具有約束力的協議。

「我會很誠實的說，我感到很沮喪並覺得真的不公平，」盛桃還表示，在運動家隊在拉斯維加斯的球場開工前，運動家隊仍然可以留在屋崙。她說：「這就是我將繼續採取的立場。」

美國職棒大聯盟的批准，也許是決定運動家是否搬遷至拉斯維加斯的最後一個步驟，儘管此舉面臨政治考量。但盛桃表示，她將繼續為球隊留在屋崙而奮鬥，並願意重新開啟新球場的談判。

目前盛桃辦公室尚未收到運動家球隊的回复。她在12日下午在推特 中轉發了對本次會面的相關報導，並在推文中寫道：「不會停止為運動家隊扎根在屋崙而奮鬥——即使這意味著要飛到西雅圖！」