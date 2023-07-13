我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

沙加緬度山谷恐飆112℉ 周六上午11時到周日晚上11時最熱

編譯組／灣區12日電
熱浪逐漸成形，灣區最高溫將在周末出現。（美聯社）
熱浪逐漸成形，灣區最高溫將在周末出現。（美聯社）

今夏第二股熱浪12日在繼續形成。這股灼熱的熱浪將使內陸氣溫超過100度，州政府官員的警告也隨之而來。但國家氣象局（National Weather Service）還是為灣區帶來了一點涼爽的消息。

國家氣象局氣象學家米勒（Sean Miller）說：「這一次我們將颳起涼爽的陸上風，因此一些靠近海灘和水域的地方不會變得那麽熱。熱浪的高潮將是周五（14日）和周六（15日），周日（16日）也仍會感覺到熱。」

預報員稱，莫甘山（Morgan Hill）周日氣溫將低於100度。聖荷西（San Jose）周六氣溫可能不會達到90度，周日最高氣溫為92度。屋崙（Oakland）和聖馬刁（San Mateo）本周末的氣溫預計不會超過79度，舊金山大部分地區的氣溫也不會超過69度。

不過，遠一些的內陸地區將酷熱難耐，尤其是沙加緬度山谷（Sacramento Valley），那裡的氣溫預計將達到華氏106至112度。氣象部門對沙加緬度山谷發布了從周六上午11時到周日晚上11時的高溫警告。

在周三的新聞發布會上，州公共衛生主任阿拉貢（Tomas Aragon）警告居民要保持水分充足，並與朋友以及其他可能無法使用空調或其他降溫方式的人保持聯繫。阿拉貢說，高溫的危險性不亞於龍卷風或地震，尤其是在春夏季節相對涼爽的情況下。

他還提醒居民注意鍛煉身體：「你可以很年輕、很健康，但在運動或消耗能量時很快就會遇到麻煩，因為你會產生熱量。」

加州職業安全衛生廳（Cal/OSHA）署長季利普（Jeff Killip）提醒雇主，必須每小時為員工提供至少一夸脫的水；應鼓勵工人每小時休息五分鐘；在任何情況下都必須提供遮蔭處；在氣溫超過80度時，必須為任何戶外工人搭建遮蔭棚。

官員們還鼓勵居民暫停修剪草坪或任何其他可能引發火花導致火災的活動。

在康曲柯士達縣（Contra Costa County），布倫塢（Brentwood）周六氣溫預計將達到108度，周日可達109度；在阿拉米達（Alameda）縣最熱的地方利佛摩（Livermore），周六的溫度計預計將達到102度，周日可達103度。

到下周一（17日），氣溫預計將恢復到6月份和本月早些時候的水平。陸上風也有望使空氣質量不會變得過於汙濁，灣區空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）表示，預計整個地區的空氣質量適中，這意味著有呼吸問題的人應限制戶外活動時間。

熱浪 灣區 高溫

上一則

加州暴力、財產犯罪 均比去年增加

下一則

解決遊民問題 需具備創新思維

延伸閱讀

灣區周末迎熱浪 內陸溫度最高可達105℉

灣區周末迎熱浪 內陸溫度最高可達105℉
熱浪又來襲 南加高溫下周再現 恐破華氏100度

熱浪又來襲 南加高溫下周再現 恐破華氏100度
沙加緬度縣法院周邊遍布遊民 法官促市長出手

沙加緬度縣法院周邊遍布遊民 法官促市長出手
熱浪下周襲南加 高溫破華氏百度

熱浪下周襲南加 高溫破華氏百度
北加三谷3城市 亞裔人口十年來快速增長

北加三谷3城市 亞裔人口十年來快速增長

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
攝影師紀慶川（右）分享昔日和李玟（左）在舊金山的合影。（圖：紀慶川提供）

難忘李玟親民暖舉 攝影師曝珍貴舊照

2023-07-06 02:17
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

回顧李玟歌后之路 從金山「漁人碼頭」開始

2023-07-06 02:20
中間白色小屋就是Sung Yoo的住處，位於兩車庫中間。（取自CNBC YouTube影片截圖）

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

2023-07-09 01:43
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

2023-07-05 23:08

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群