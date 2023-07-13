沙加緬度山谷恐飆112℉ 周六上午11時到周日晚上11時最熱

熱浪逐漸成形，灣區最高溫將在周末出現。（美聯社）

今夏第二股熱浪 12日在繼續形成。這股灼熱的熱浪將使內陸氣溫超過100度，州政府官員的警告也隨之而來。但國家氣象局（National Weather Service）還是為灣區 帶來了一點涼爽的消息。

國家氣象局氣象學家米勒（Sean Miller）說：「這一次我們將颳起涼爽的陸上風，因此一些靠近海灘和水域的地方不會變得那麽熱。熱浪的高潮將是周五（14日）和周六（15日），周日（16日）也仍會感覺到熱。」

預報員稱，莫甘山（Morgan Hill）周日氣溫將低於100度。聖荷西（San Jose）周六氣溫可能不會達到90度，周日最高氣溫為92度。屋崙（Oakland）和聖馬刁（San Mateo）本周末的氣溫預計不會超過79度，舊金山大部分地區的氣溫也不會超過69度。

不過，遠一些的內陸地區將酷熱難耐，尤其是沙加緬度山谷（Sacramento Valley），那裡的氣溫預計將達到華氏106至112度。氣象部門對沙加緬度山谷發布了從周六上午11時到周日晚上11時的高溫 警告。

在周三的新聞發布會上，州公共衛生主任阿拉貢（Tomas Aragon）警告居民要保持水分充足，並與朋友以及其他可能無法使用空調或其他降溫方式的人保持聯繫。阿拉貢說，高溫的危險性不亞於龍卷風或地震，尤其是在春夏季節相對涼爽的情況下。

他還提醒居民注意鍛煉身體：「你可以很年輕、很健康，但在運動或消耗能量時很快就會遇到麻煩，因為你會產生熱量。」

加州職業安全衛生廳（Cal/OSHA）署長季利普（Jeff Killip）提醒雇主，必須每小時為員工提供至少一夸脫的水；應鼓勵工人每小時休息五分鐘；在任何情況下都必須提供遮蔭處；在氣溫超過80度時，必須為任何戶外工人搭建遮蔭棚。

官員們還鼓勵居民暫停修剪草坪或任何其他可能引發火花導致火災的活動。

在康曲柯士達縣（Contra Costa County），布倫塢（Brentwood）周六氣溫預計將達到108度，周日可達109度；在阿拉米達（Alameda）縣最熱的地方利佛摩（Livermore），周六的溫度計預計將達到102度，周日可達103度。

到下周一（17日），氣溫預計將恢復到6月份和本月早些時候的水平。陸上風也有望使空氣質量不會變得過於汙濁，灣區空氣品質管理局（Bay Area Air Quality Management District）表示，預計整個地區的空氣質量適中，這意味著有呼吸問題的人應限制戶外活動時間。