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金山治理毒品有成 市容乾淨多了 行人更有安全感

記者李怡／舊金山報導
田德隆現在的街道，乾淨很多。（記者李怡╱攝影）
田德隆現在的街道，乾淨很多。（記者李怡╱攝影）

自6月舊金山市長布里德（London Breed）宣布，市府各部門加強合作嚴格執法，打擊舊金山非法毒品犯罪活動，並加大對吸毒者逮捕力度以來，短短數周時間內舊金山市容市貌明顯改善。尤其是田德隆（Tenderloin）地區，由之前的癮君子橫躺街頭、針頭垃圾遍地，到現在大部分地段整潔乾淨，增加了遊客和行人的舒適與安全感。

記者11日走訪了舊金山田德隆地區的多個街道，和之前癮君子與無家者聚集的城市廣場，意外發現，之前扎堆橫躺街頭的癮君子和無家可歸的遊民不見蹤影了，還有之前街道上嗆人的尿騷味和大麻味也大為減少，取而代之的是，乾淨整潔的街道和頻繁出現的巡邏警車、縣警以及正在執勤的社區巡邏大使。

在田德隆隨處可見縣警巡邏車。（記者李怡╱攝影）
在田德隆隨處可見縣警巡邏車。（記者李怡╱攝影）
田德隆區隨處可見警方巡邏車。（記者李怡╱攝影）
田德隆區隨處可見警方巡邏車。（記者李怡╱攝影）

住在田德隆社區Ellis街的居民Lucy表示：「我是兩個小學生的外婆。之前每次接送兩個孫女上下校車，對我來說是最艱難，因為短短的街道上聚集著形形色色癮君子和無家者，讓我們回家的道路寸步難行，而且十分擔心，這一景象會給兩個孩子造成童年陰影。」

Lucy 說，「自從市長布里德強令治理毒品犯罪和吸毒者以來，白天的田德隆地區街道安全和衛生明顯有改善。街道上沒有了橫躺著的癮君子和隨處可見的針頭。而每天早上會有專業的清掃團隊沖洗打掃街道，到處可見警車巡邏，給足了社區居民們安全感。 」

舊金山市長辦公室發言人李美生（Mason Lee）11日當天表示，自市長布里德宣布舊金山全面治理毒品危機以來，自5月30日至7月9日的統計數據顯示：已逮捕涉毒人員216 人、查獲毒品近14公斤、查獲近2萬6000元涉毒現金。

縣警員正在田德隆區巡邏。（記者李怡╱攝影）
縣警員正在田德隆區巡邏。（記者李怡╱攝影）

布里德市長曾表示，關閉舊金山毒品市場，對社區的安全和城市的整體健康至關重要。舊金山市府各部門以及州和聯邦合作夥伴，為應對這場芬太尼危機所做的工作將會也必須持續和擴大。不能再接受毒品市場的存在，必須追究責任，同時為處於危機中的人們提供幫助。

舊金山縣警局應急服務小組的統計也顯示，自6月28日至7月7日10天之內，查獲203克毒品，芬太尼和可卡因各佔一半。縣警共扣押23人，其中5人被關入監獄，並開出罰單11張，另向74名無家者提出支援服務。而且，在田德隆地區隨處可見縣警巡邏車輛。

舊金山警察局（SFPD）自全民緝毒行動以來，將執法重點放在田德隆地區和市場南街區（South of Market）。今年迄今為止，警局已在該地區查獲60多公斤芬太尼。且警方不會在公共場所對已經吸毒的人進行化學測試，而是在看到有人吸毒時立即將其逮捕，既是在公共場所呈現吸毒後的症狀，也都會被逮捕。

曾經遍滿流浪漢癮君子的街道，如今整潔清爽。（記者李怡╱攝影）
曾經遍滿流浪漢癮君子的街道，如今整潔清爽。（記者李怡╱攝影）

舊金山 毒品 警察

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