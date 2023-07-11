蘇勵妍交通局董事任命案 已獲多數市議員支持

香港出身的華裔建築師蘇勵妍被舊金山市長布里德任命為交通局（SFMTA）董事會成員的提議，獲規則委員會通過。(記者張曼琳／攝影）

香港 出身的華裔 建築師蘇勵妍（Lydia So）被舊金山 市長布里德（London Breed）任命為交通局（SFMTA）董事會成員的提議，在該市議會的規則委員會（Rules Committee）上通過，將在下周二（17日）的市議會全會上再投票做出決定。蘇勵妍表示，她已經獲得多數市議員的支持，相信最終任命通過的可能性極大。

在10日上午的規則委員會議中，除了該委員會成員麥德誠（Matt Dorsey）、華頌善（Shamann Walton）以及安世輝（Ahsha Safai）外，同為香港出身的華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）也到現場支持蘇勵妍。

陳詩敏表示，她很感激蘇勵妍此前作為歷史保護委員會（Historic Preservation Commissioner）委員，為城市做出的工作，並樂於見到蘇勵妍繼續服務舊金山市。她指出，蘇勵妍將利用自身掌握的專業知識，為交通局董事會帶來活力和新視角：「我認為蘇勵妍札根於華裔和亞太裔社區的背景能帶來新觀點。因為目前的公共交通系統不僅在舊金山，而是在整個灣區都迎來關鍵時刻。」

蘇勵妍在會上表示，她曾擔任歷史保護委員和持照建築師，同時也是一名經驗豐富、有良好紀錄的公務員，已有七年經驗。她熱愛城市規畫工作以及傾聽各個領域社區的意見。

最終，蘇勵妍獲得在場四位市議員支持，將在17日的市議會全會上表決。她需要至少六張贊成票，才能成功獲任命為交通局董事。

舊金山市長布里德上周宣布任命蘇勵妍為交通局七位董事會成員之一，以填補前華裔董事黎慧心（Sharon Lai）離職近一年後的職缺。布里德在聲明中表示，相信蘇勵妍能與交通局密切合作，解決該部門正面臨的挑戰，並推進交通優先事項。

蘇勵妍出生於香港，1995年移民美國，2001年定居舊金山。現在和12歲女兒居住米慎區（Mission Distrct)，會說流利的英語和廣東話，也是著名香港電影明星吳彥祖在俄勒岡大學（University of Oregon）建築系的學妹。