中華總商會 黎偉傑接任主席

中國駐舊金山總領事張建敏（左三）和市長布里德（右一）祝賀商會新任主席黎偉傑（右二）上任，劉運方（左二）轉任監事會主席。（記者張曼琳／攝影）

舊金山 中華總商會10日在華埠 舉行第108屆董事暨第60屆監事會就職典禮。本屆中華總商會新任主席為黎偉傑（Wade Lai）。前主席劉運方（Donald Luu）轉任監事會主席。

當天中午，在舊金山市長布里德（London Breed）監誓下，新一屆中華總商會董事和監事會成員宣誓任職。中國駐舊金山總領事張建敏、前市長勃朗以及多位市議員和民選官員、僑界人士在場見證任職儀式，並發言和頒發賀狀，向商會新領導層表示祝賀。

布里德向中華總商會頒發賀狀，感謝劉運方卓越的領導力，並期待日後與黎偉傑的合作。她指出，此次新加入的中華總商會領導層，對於對即將在舊金山舉辦的亞太經濟合作組織論壇（APEC ）的成功至關重要：「這對我們來說，將是一個彌合與亞洲和許多APEC成員國差距的機會，與總統拜登一起建立和他們的經濟聯繫，發展包括旅遊業在內的更多合作和夥伴關係，對舊金山的經濟繁榮具有十分重要的意義。」

舊金山市長布里德感前任主席謝劉運方卓越的領導力，並期待日後與新任主席黎偉傑的合作。（記者張曼琳／攝影）

布里德還讚賞了中華總商會組織的農曆新年花車巡遊等多個成就，並表示：「你們要做的就是確保這座城市經濟發展，讓舊金山變得更好，讓華埠社區和中華總商會站在我們成功的最前沿。」

張建敏總領事祝賀商會新任主席黎偉傑上任，並向前主席劉運方表達感謝。他回顧參加今年花車大巡遊的經歷：「我記得那天晚上下了很大的雨。儘管下著雨，人們卻玩得很開心。因為我們一起工作，我們分享在一起的價值。」

張建敏指出，舊金山處於的獨特地位，可為美中關係做出貢獻並從中受益：「正如兩國元首所達成的共識，我們希望兩國關係在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上不斷向前發展。中美關係的積極發展，可很大促進舊金山旅遊業，更多中國遊客的到來可幫助帶動當地經濟。」

他呼籲在舊金山市和中華總商會的共同工作下，增加美中間的往來航班，以「增進中國與舊金山、加州的友誼與合作，促進各方面的交流與合作，建立了牢固、健康的關係」。

中華總商會新任主席為黎偉傑（Wade Lai）。（記者張曼琳／攝影）

黎偉傑表示，為接任中華總商會主席一職感到榮幸，感謝當地官員和僑界對他的支持。他回顧自身成長經歷，表示自己出生在東華醫院，在舊金山華埠長大，父母也都在華埠工作。他本人自1985年以來，就是該市的小商業主，並在90年代末加入中華總商會。