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舊金山縣警應急小組緝毒10天 已見成果

記者李怡／舊金山報導
舊金山縣警局長宮本部署應急小組，逮捕毒品罪犯並讓吸毒者強行接受治療。（記者李怡╱攝影）
舊金山縣警局長宮本部署應急小組，逮捕毒品罪犯並讓吸毒者強行接受治療。（記者李怡╱攝影）

舊金山縣警局長宮本（Paul Miyamoto）上月宣布部署應急服務小組（Emergency Services Unit, ESU），調派130名縣警來應對舊金山田德隆（Tenderloin）和南市場街（SoMa）猖獗的毒品犯罪，逮捕毒販及癮君子，迫使吸毒者接受治療，以更強硬和更嚴厲的措施應對舊金山芬太尼毒品危機。短短十天行動已獲成果。

據縣警副局長麥康奈爾（Kevin McConnell）向縣警監督委員會提供的數據，自6月28日至7月7日10天，應急服務小組已查獲203克毒品，芬太尼和可卡因各占一半。縣警共扣押23人，其中5人被關入監獄，並開出罰單11張。另向74名無家者提出支援服務。

應急服務小組由130名縣警員代表組成，每8人一組，加班加點，從6月底開始，為期6個月。為保護警員安全，舊金山縣警局未透露在何時何地有多少小組警員出警執法。

宮本表示，根據新的部署，警員將逮捕販毒者，以根除露天毒品交易市場，並幫助吸毒者接受治療。同時，也會逮捕街道上的癮君子，讓他們接受治療。

他指出，儘管不提倡對吸毒受害者實施更嚴厲的懲罰或增加監禁，但解決芬太尼危機需要正面強硬的方法，來打破癮君子自我毀滅的循環。「雖然逮捕和關押癮君子是不受歡迎的立場，但它可能是解決目前危機的關鍵途徑，需要成為多管齊下方法的一部分 」。

當下舊金山警察局已經在實施市長布里德提出的新「吸毒拘留試點計畫」。根據法律，警察可逮捕並傳喚自殘或暴力吸毒者。被捕者將被監禁數小時，獲釋後將接受戒毒治療。如果同一人被逮捕三次，將面臨刑事指控或通過法庭程序接受治療。

今年前三個月舊金山市已有200多人死於吸毒過量。與2022年同期相比，增加了41%。但也有反對逮捕吸毒者稱，研究顯示，逮捕吸毒者不會有效解決城市的公共衛生危機。他們說，逮捕街頭毒販和吸毒者無助於結束毒品的供應或需求，監禁還會增加吸毒過量的可能性。

舊金山 毒品 警察

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