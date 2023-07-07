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台入CPTPP 立委鍾佳濱呼籲支持

本報記者 / 南灣報導
鍾佳濱（左）指出，如果台灣加入CPTPP，正好可以填補成員國中半導體生產製造這一角色空缺，為這個經濟體提供穩定的晶片供應，形成一個完整的經濟圈。（舊金山灣區信賴台灣之友會提供）
鍾佳濱（左）指出，如果台灣加入CPTPP，正好可以填補成員國中半導體生產製造這一角色空缺，為這個經濟體提供穩定的晶片供應，形成一個完整的經濟圈。（舊金山灣區信賴台灣之友會提供）

台灣正在為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）做最後衝刺，蔡英文總統和賴清德副總統最近接見加拿大國會議員訪團時，都專門提到希望加拿大支持台灣加入CPTPP。正在美西開展科技交流訪問的立法委員鍾佳濱，也在舊金山灣區的記者會上，從發展氫能和太空科技的角度解釋了台灣為何要加入CPTPP。

CPTPP是一個自由貿易協定，目前共有11個成員國，分別是日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、越南、墨西哥、秘魯、馬來西亞、智利及汶萊。今年3月底，英國與CPTPP成員國達成協議，將成為第12位成員國。

鍾佳濱指出，如果台灣加入CPTPP，正好可以填補成員國中半導體生產製造這一角色空缺，為這個經濟體提供穩定的晶片供應，形成一個完整的經濟圈。而台灣能從中滿足對清潔能源的需求，並探索設立太空港基地，服務未來通訊產業的衛星需求。

鍾佳濱認為，氫能會是2050整個全世界零碳排唯一的解方，因為氫能比電更易儲存和運輸。而CPTPP成員國中的加拿大和澳大利亞，憑藉地廣人稀和自然環境特點，有能力透過太陽能、水利生產綠電並轉化成液態氫出口。台灣希望取得來自加拿大和澳洲的氫能，取代現在進口天然氣和原油。

鍾佳濱相信，像Starlink那樣的低軌道通訊衛星網絡將是未來，因為它不僅能覆蓋信號基站觸及不到的地方，還很難被人為切斷。他指出，一個完整的衛星通訊網需要1萬5000至3萬顆衛星，一顆衛星的壽命是3-5年，換算下來每年要換5000至1萬顆衛星。這意味著對商業火箭發射需求將增加。

鍾佳濱表示。火箭發射地要求靠近赤道、東邊面海。台灣不僅符合這一地理條件，而且是南北回歸線之間所有國家中，在科學技術、人才素質、生活環境、國家能力上最發達，最接近太空產業需要。目前商業火箭的發射仍然以美國為主，隨著需求增加，台灣可以分工合作，專攻輕型火箭市場。

加拿大 太空 澳洲

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