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李玟憂鬱纏身… 彭一玲籲傾聽病友、試著理解

記者張曼琳／灣區報導
美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲。（本報資料照片）
美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲。（本報資料照片）

國際知名華人女歌手CoCo李玟，5日由家人證實因憂鬱症輕生離世，享年48歲。全國精神疾病聯盟（NAMI）成員、美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲對此表示深深惋惜。彭一玲表示，儘管李玟帶給公眾的一直是富有才華、活力、充滿正能量的形象，但即便如此，在鏡頭背後李玟飽受多年憂鬱症的痛苦。彭一玲呼籲公眾試著理解身邊人，多去傾聽親友心聲。如果發現憂鬱症症狀，協助他們尋求專業幫助。

彭一玲當天在接受本報採訪時表示，每當有明星名人因憂鬱症自殺的事發生後，很多人都會關注這一話題，但又會隨著時間而被慢慢淡忘。她認為，憂鬱症的「問題一直都在，要試著理解。李玟一定是經歷了人生中最黑暗的時刻。」

彭一玲表示，作為明星，李玟展示給公眾的形象和她幕後的生活是不同的。她相信，儘管李玟生前沒有在舞台上表露自己受到病痛折磨，但她的親友一定會以某種程度的情況下得知她的健康情況。李玟應該不會絕口不提自己的痛苦。彭一玲也指出，李玟此前的暴瘦以及在社交平台上的發言，現在回看也能看出一些蛛絲馬跡。

彭一玲的丈夫在41歲時因憂鬱症自殺離世。其獨生女兒在父親離世後也開始出現精神疾病症狀，甚至萌起了自殺的念頭。她說：「當時我就想帶著女兒，一起離開這個世界。」

「失眠、感到絕望和出現自殺念頭等等，都是憂鬱症的症狀，」彭一玲那時也被確診為憂鬱症和恐慌症。在女兒接受治療和康復的過程中，彭一玲不斷學習和瞭解更多關於精神健康的知識。她意識到在華裔社區中，因為對精神健康方面知識普及不足，「很多人一聽到精神病就很害怕，或者是很抗拒。」

她說：「病就是病了，身體生病和腦部生病是一樣的。」如果在關鍵時候，憂鬱症患者沒有得到相應的支持，會面臨極大的危險。她呼籲憂鬱症患者家屬千萬不要害怕詢問親人是否有自殺的念頭，「在面臨苦難時，不要放棄希望，」可撥打988防自殺熱線，或者撥打美國華裔精神健康聯盟(800)881-8502。電郵為[email protected]，尋求專業人士的幫助。

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