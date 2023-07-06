首位少數族裔 聖縣新行政長威廉姆斯上任

威廉姆斯是聖他克拉拉縣新任行政長。（取自聖他克拉拉縣政府官網）

39歲的威廉姆斯（James Williams）本月起擔任聖他克拉拉縣縣府行政長（CEO and executive director）。過去十多年，他曾經擔任該縣縣府律師及副行政長。他也是第一位擔任縣府行政長的少數族裔。

聖他克拉拉縣議會議長艾倫伯格（Susan Ellenberg ）說，「他很了解這份工作，他沒有學習階段，接任新職務毫無問題。」

威廉姆斯將在7月10日就任新職，將面對一系列棘手問題：他的老闆，即縣議會的議員們，指望他對過去幾十年來一直需要興建的新監獄 、迫在眉睫的預算 赤字，以及缺乏精神健康服務和縣府員工持續不足等問題，進行分析並提出建議。

威廉姆斯將接替史密斯（Jeff Smith）。史密斯擔任聖縣最高行政長官13年，傳媒指他是一個有爭議的人物。他曾引發聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）的醫師、護士和其他員工的憤怒。他們指責史密斯造成醫療中心的工作環境惡劣，並要求提工薪水和福利。

威廉姆斯是印度和伊朗移民的後代，由單親母親撫養成人。他說他了解少數族裔受歧視及被排擠群體面臨的問題。

他上任面臨的挑戰之一是：修補問題叢生的醫療保健系統，並修復與醫務工作者的關係。當地傳媒去年曾報導聖他克拉拉谷醫療中心的設備損壞、病人等候時間過長，以及醫師表示難以繼續工作。該醫療中心是縣政府資助的醫院，主要服務低收入 的少數裔病人。

今年6月，縣議會通過該縣113億美元的預算案，弭平了1億2000萬美元的預算赤字。該預算為行為健康服務、住房、治安以及對兒童和家庭的額外支持提供了更多資金，但也決定對600個職位遇缺不補，同時把2億1860萬美元撥入縣儲備金，並暫停了多個縣設施的改進和拆除項目。

縣議會將繼續面臨建造新監獄的爭議。縣議會於2020年批准建造新監獄方案，造價3億9000萬美元，但工程延誤導致造價在去年飆升至逾6億8900萬美元。有選民敦促取消建新監獄，改為建造一所精神健康設施。

威廉姆斯說：「我永遠不會假裝看不到預算削減對現實世界產生的影響。我也有一些機會重新思考我們的做事方式，並尋找最大限度增加收入的機會。」